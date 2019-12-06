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Apple, 2020 yılı içerisinde 5 yeni iPhone modeli çıkarmaya hazırlanıyor. Bu iddianın sahibi ise önceki iPhone modellerine ilişkin doğru tahminleriyle tanınan ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo.

Kuo’nun yayınladığı yeni rapora göre bu 5 yeni modelin biri uygun fiyatlı iPhone SE’nin yenilenen modeli iPhone SE 2 olacak. Diğer 4 yeni model ise iPhone 11 serisinden sonra gelecek olan iPhone 12 modellerinden oluşacak.

iPhone SE 2’nin 4.7 inçlik LCD erkanla gelmesi beklenirken, OLED ekranlı iPhone 12 modelleri ise 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik ekran büyüklüklerine sahip olacak.

Kuo’ya göre 5G desteği ise iPhone SE 2’de bulunmazken, iPhone 12 modellerinde kendine yer bulacak. 5G destekli iPhone 12’lerde Qualcomm x55 modemi yer alacak.

Standart iPhone modellerine göre daha uygun fiyatlı olması beklenen iPhone SE 2, 2020 yılının ilk yarısında; iPhone 12 modelleri ise 2020 yılının sonbaharında satışa sunulacak.

Tasarım olarak ise iPhone SE 2 adı verilen modelin iPhone 8’e, üst model yeni iPhone 12’lerin ise yeni metal çerçevesi ve düz kenarlarıyla iPhone 4’e benzemesi bekleniyor.

2020 MODEL IPHONE AİLESİ...

iPhone SE 2’de tek arka kamera bulunacağını öngören Apple analisti Kuo, iPhone 12’lerin arka kamera sisteminde ise iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te olduğu gibi bir yol izlenecek. Buna göre iPhone 12 modeli çift arka kamera, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri ise üçlü arka kamera sistemi barındıracak.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun tahminlerine göre 2020 yılında çıkacak olan iPhone modelleri şunlar:

4.7 inçlik iPhone SE 2: LCD ekran, tek arka kamera, 5G desteği yok

5.4 inçlik iPhone 12: OLED ekran, çift arka kamera, 5G desteği var

6.1 inçlik iPhone 12: OLED ekran, çift arka kamera, 5G desteği var

6.1 inçlik iPhone 12 Pro: OLED ekran, üç arka kamera, 5G desteği var

6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max: OLED ekran, üç arka kamera, 5G desteği var