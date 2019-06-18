18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın geçen yıl çıkardığı yeni iPhone modellerini (iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR) ekran boyutları da dahil olmak üzere pek çok özelliğini önceden doğru tahmin eden ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 5G destekli iPhone modelleri için tarih verdi. Buna göre 5G’li iPhone 2020 yılında çıkacak. Apple’ın 2020 yılında 3 yeni iPhone modeli tanıtacak. Bu modellerin ikisi 5G desteğiyle, diğer modeli ise LTE ile gelecek.
Analiste göre Qualcomm, 2020’de Apple’ın 5G tedarikçisi olacak. iPhone'un 5.4 inç ve 6.7 inç boyutlarındaki yeni modellerinin 5G özelliğine sahip olması beklenirken, 2020’de çıkacak olan 6.1 inçlik iPhone ise yine LTE/4G ile gelecek.
2020 yılında çıkacak olan yeni iPhone modelleri aynı zamanda 3D derinlik algılama kapasitesine sahip arka kamera barındıracak. Kuo’nun analizine göre Apple’ın iPhone satışları 2019 yılında 188 milyon ile 192 milyon aralığında gerçekleşecek.
‘iPHONE 5G ,SATIŞLARI 200 MİLYONA ÇIKARACAK’
iPhone 5G’nin piyasaya çıkacağı 2020 yılında ise Apple’ın toplam akıllı telefon satış adedi 195 milyon ile 200 milyon aralığında olacak.
Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın bu yılın eylül ayında tanıtıp, sonbaharda satışa sunması beklenen 2019 model yeni iPhone’larda, diğer bir adlandırmayla iPhone 11, ise 5G desteği olmayacak.
Apple’ın Intel işlemcilerini kullanacağı 2019’da çıkacak olan iPhone’lar, 3 farklı modelden oluşacak. Bunlardan 6.5 inç ve 5.8 inçlik büyüklüğe sahip olanlarda OLED, 6.1 inçlik olan model ise LCD ekran ile üretilecek.
Hatırlanacağı üzere geçen aylarda ABD'den 5G’li iPhone’ların kaderini değiştirecek iki açıklama ardı ardına yapılmıştı. Apple ve Qualcomm, karşılıklı olarak açtıkları tüm davaları sonlandırma kararı alırken, bu açıklamanın hemen ardından Intel ise 5G modem çalışmalarını sonlandırdığını duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!