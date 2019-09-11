11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın dün akşam ABD’de düzenlediği özel etkinlikle tanıttığı yeni akıllı telefonları iPhone 11, ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı. Daha önceki yıllarda yeni iPhone tanıtımları başta olmak üzere diğer yeni ürün ve hizmetlerini sadece kendi web sitesi üzerinden yayınlayan Apple, bu yıl bir ilke imza attı.
Şirketin Cupertino’daki genel merkezi Apple Park’ta gerçekleştirdiği tanıtım etkinliği Google’ın video platformu YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre YouTube Live üzerinden yapılan yayını canlı olarak izlyenelerin sayısı 2 milyona dayandı.
Türkiye saati ile dün akşam 20:00’de başlayan iPhone 11 tanıtım etkinliği, ilk 10 dakikada, ki henüz daha yeni iPhone’lar tanıtılmadan, 500 bin anlık izleyiciye ulaştı. Apple CEO’su Tim Cook’un iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini duyurmasıyla birlikte canlı yayını izleyenlerin anlık olarak sayısı en yüksek 1 milyon 875 bini aştı.
SATIŞLAR DÜŞTÜ, YOUTUBE’A KUCAK AÇTI
Apple’ın bir ilke imza atarak yeni iPhone tanıtımını YouTube üzerinden yayınlaması, aslında ABD’li şirketin düşen iPhone satışları karşısında attığı bir adık olarak değerlendirildi. Bilindiği üzere Apple’ın Samsung ve Google gibi rakipleri YouTube Live üzerinden canlı yayınla ürün tanıtımı yaparken, Apple şu ana kadar özel etkinliklerini kendi internet sitesi veya Apple TV üzerinden yapıyordu.
REKORU KIRAMADI AMA...
Her ne kadar Apple, iPhone 11 etkinliği ile YouTube Live’da anlık 2 milyon izleyiciye dayansa da bu alanda izleyici rekorunu kıramadı. Avusturyalı paraşütçü ve yüksek atlamacı Felix Baumgartner’ın 14 Ekim 2012 tarihinde 39 bin metre yükseklikten dünyaya atlamasını YouTube üzerinden canlı izleyenlerin sayısı anlık olarak 8 milyonu bulmuştu.
Ancak Apple’ın YouTube Live’a ulaştığı 1.9 milyonluk canlı izleyici sayısına, iPhone 11 tanıtımını Apple’ın kendi internet sitesi veya Apple TV üzerinden izleyenlerin dahil olmadığını da belirtmekte fayda var.
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