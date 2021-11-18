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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi: Hayatta böylesi mümkünmüş! - Magazin haberleri

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi!

Birliktelikleri doludizgin süren şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Kıbrıs'a gitti. Yazıcı, sevgilisiyle aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından "Hayatta böylesi mümkünmüş!" ifadeleriyle yayınladı

18.11.2021 - 12:43 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Netflix yapımı 'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhretini pekiştiren genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın kısa bir süre önce 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

  • Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz günlerde soluğu Kıbrıs'ta aldı. Zaman zaman Instagram hesaplarından aşk dolu karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir'den yeni paylaşımlar geldi.

  • DENİZ KENARINDA AŞK POZU

    Deniz kenarında sevgilisi Ufuk Beydemir ile objektif karşısına geçen 20 yaşındaki oyuncu, çekilen fotoğrafları "Hayatta böylesi mümkünmüş!" notuyla yayınladı. Yazıcı'nın paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "HANIMCILIK!"

    Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile kamera karşısına geçen Beydemir de gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düşmüştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşmıştı.

  • "AFİŞİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN AYLARCA BEKLEDİM!"

    Öte yandan son dönemde rol aldığı 'Aşk101'le yıldızı parlayan İpek Filiz Yazıcı, ilk sezonunun pandemi döneminde yayınlanması ve bu dönemde 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle dizinin afişlerini bile göremediğini açıklamıştı. Yazıcı, afişin önünde fotoğraf çekilmek için aylarca beklediğini itiraf etmişti.

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