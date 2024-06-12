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        IoT Day’de verimlilik ve sürdürülebilirlik temaları öne çıktı

        MEXT'te gerçekleştirilen Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisinde perakendeden üretime, otomotivden enerjiye kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin önde gelen isimleri, nesnelerin interneti teknolojisinin sağladığı verimliliği ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğe olan katkılarını masaya yatırıldı. Geleceğe yön verecek IoT trendlerinin her yönüyle ele alındığı etkinliğin açılış konuşmalarını Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:44
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        Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi. Üretimden perakendeye, otomotivden enerjiye kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticilerinin yer aldığı Vodafone Business IoT Day’de sektörün önde gelen isimleri, nesnelerin birbirine bağlandığı akıllı dünyayı ve geleceğe bugünden yön vermeye başlayan IoT trendlerini konuşurken, gün boyu devam eden panellerde verimlilik ve sürdürülebilirlik temaları öne çıktı. Katılımcılar etkinlikteki deneyim alanlarında Vodafone Business çözümlerini deneyimleme fırsatı yakaladı.

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        175 MİLYONDAN FAZLA NESNEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

        Etkinliğin açılışı konuşmasını yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları ifade etti:

        “Günümüzde IoT, işletmelerin dijitalleşmesinde önemli rol oynuyor. Vodafone Grubu bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Grubumuzdan aldığımız bu güçle, Türkiye’de de kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz. Vodafone Business çatısı altında sunduğumuz bulut, siber güvenlik, IoT, dijital tarım, hizmet yönetimi, enerji verimliliği ve akıllı bağlantı çözümleriyle ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz.

        Bizler Vodafone olarak, dijitalleşme yolculuğunu tamamlamış ve artık teknolojik gelişimin takipçisi değil öncüsü olan bir Türkiye hayal ediyoruz. Dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda diyebiliriz ki, Vodafone Business olarak yatırımlarımızın önemli bir kısmını yapay zekâ ve IoT tarafına yapmaya ve işletmelere bu yönde fayda sağlayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

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        Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise konuyla ilgili, “Bu yıl 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisi MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğimizin ikincisini gerçekleştirdik ve sektörlerin önemli katılımcılarını ağırladık. Katılımcılarımız bugün sunmuş olduğumuz IoT bazlı çözümlerimizden olan sürdürülebilirlik, akıllı tarım, görüntü işleme, bağlantılı araç gibi çeşitli hizmetlerimizi deneyimlerken, bu ürünlerin verimliliğe ve tasarrufa yönelik sağladığı faydaları da görmüş oldu. Bizler Vodafone Business olarak bugün üretimden lojistiğe, otomotivden enerjiye kadar birçok sektörde IoT bazlı çözümlerimizi müşterilerimizle buluştururken, Türkiye’de nesnelerin interneti pazarına yön vermeyi de en önemli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz.

        Özellikle son dönemde yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız nesnelerin internetini farklı perspektiflerden, sektörünün uzman isimleriyle bir araya gelerek değerlendirirken; bu teknolojiye yönelik trendleri ve IoT’nin sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyı farklı başlıklar altında masaya yatırarak katılımcılarımıza ilham verici bakış açıları sunmuş olduk. Önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize farklı konu ve konuklarla devam etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

        IoT TRENDLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ UZMANLARCA ANLATILDI

        Açılış konuşmalarının ardından Volvo, BSH, Okursoy, Setur ve Apaz Group gibi Vodafone Business müşterileri olan kurumların önde gelen temsilcilerinin gün boyu katıldığı paneller, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görürken, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz’in ilham verici paylaşımları izleyenlere gelecek adına yeni bakış açıları kazandırdı. Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay’ın konuşması ise IoT çözümlerinin işletmelerin sürdürülebilirlik bilinci kazanmasındaki rolünü ve bu kavramın artık bir lüks değil, operasyonel anlamda da bir zorunluluk haline geldiğini gözler önüne serdi.

        Gün boyunca farklı sektörlerin önde gelen isimlerini ağırlayan etkinlikte işletmeler, deneyim alanlarındaki Vodafone Business IoT çözümlerini birebirde tecrübe etme fırsatı da yakalamış oldu.

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