IoT Day’de verimlilik ve sürdürülebilirlik temaları öne çıktı

Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi. Üretimden perakendeye, otomotivden enerjiye kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticilerinin yer aldığı Vodafone Business IoT Day’de sektörün önde gelen isimleri, nesnelerin birbirine bağlandığı akıllı dünyayı ve geleceğe bugünden yön vermeye başlayan IoT trendlerini konuşurken, gün boyu devam eden panellerde verimlilik ve sürdürülebilirlik temaları öne çıktı. Katılımcılar etkinlikteki deneyim alanlarında Vodafone Business çözümlerini deneyimleme fırsatı yakaladı.

“Günümüzde IoT, işletmelerin dijitalleşmesinde önemli rol oynuyor. Vodafone Grubu bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Grubumuzdan aldığımız bu güçle, Türkiye’de de kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz. Vodafone Business çatısı altında sunduğumuz bulut, siber güvenlik, IoT, dijital tarım, hizmet yönetimi, enerji verimliliği ve akıllı bağlantı çözümleriyle ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz.

Bizler Vodafone olarak, dijitalleşme yolculuğunu tamamlamış ve artık teknolojik gelişimin takipçisi değil öncüsü olan bir Türkiye hayal ediyoruz. Dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda diyebiliriz ki, Vodafone Business olarak yatırımlarımızın önemli bir kısmını yapay zekâ ve IoT tarafına yapmaya ve işletmelere bu yönde fayda sağlayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

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Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise konuyla ilgili, “Bu yıl 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisi MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te, Vodafone Business IoT Day etkinliğimizin ikincisini gerçekleştirdik ve sektörlerin önemli katılımcılarını ağırladık. Katılımcılarımız bugün sunmuş olduğumuz IoT bazlı çözümlerimizden olan sürdürülebilirlik, akıllı tarım, görüntü işleme, bağlantılı araç gibi çeşitli hizmetlerimizi deneyimlerken, bu ürünlerin verimliliğe ve tasarrufa yönelik sağladığı faydaları da görmüş oldu. Bizler Vodafone Business olarak bugün üretimden lojistiğe, otomotivden enerjiye kadar birçok sektörde IoT bazlı çözümlerimizi müşterilerimizle buluştururken, Türkiye’de nesnelerin interneti pazarına yön vermeyi de en önemli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz.