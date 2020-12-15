iOS 14.3 güncellemesi bir süredir geliştiricilere beta programı kapsamında sunuluyordu. iOS 14.3 güncellemesini pazartesi akşamı iPhone kullanıcılarına sunacağı konuşuluyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve iOS 14.3 güncellemesi iPhone'lar için yayınlandı. İşte iOS 14.3 yeni özellikleri...
İŞTE İOS 14.3 İLE GELEN YENİLİKLER
Apple Fitness+
iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması
On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç),Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri
Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir
AirPods Max
Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek
Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses
Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar
Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme
Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod
Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği
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