Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, elektrikli araç üreten alt markası Ioniq'i Türkiye'ye getirdi. Markanın tamamen elektrikli Ioniq 5 modeli, Türkiye’de sadece Progressive donanım seviyesi ile 1 milyon 970 bin liraya satışa çıktı.

Otomobilin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv dünyasının bir değişim içinde olduğunu söyledi.

Berkel, "Hyundai markası 2030 stratejisi kapsamında yaklaşık 52 milyar dolar bütçeyi AR-GE ve üretim çalışmaları için ayırdı. 10 yıl içinde üretilen otomobilin birçoğu elektrikli olacak" dedi.

Hyundai’nin dünya genelinde en çok elektrikli araç satan 3'üncü marka olduğunu vurgulayan Berkel, şarj istasyon ağının yaygınlaşması ve elektrikli model sayısının da artması ile Türkiye'de de elektrikli otomobil satışlarının artacağını kaydetti.

29 Ekim'de bantlardan inmeye başlayacak Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hakkında da görüş bildiren Berkel, "Otomotiv sektörü dönüşüm içinde. Togg bu dönüşümün başında atılan doğru bir adım. Togg'a bir tehdit olarak değil, tatlı bir rekabet içerisinde olacağımız rakip gözüyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl Türkiye'ye yeni modeller getireceklerini de belirten Berkel, "Ioniq 6'yı 2023'ün ikinci yarısında getirmek istiyoruz, makyajlanacak modellerimiz olacak. Tedarik sorunu hafifliyor, önümüzdeki yıl Türkiye'ye daha çok araç getireceğiz" diye konuştu.

MENZİLİ 430 KİLOMETRE

Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli Pony’den ilham alınarak tasarlanan Ioniq 5, Koreli markanın Tucson’dan sonra Türkiye’de satışa sunduğu ikinci C-SUV model oldu.

Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten Ioniq markası altında satışa sunulan otomobil, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor.