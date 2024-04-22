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        Haberler Gündem Güncel Eski sevgiliden kurye intikamı! 70'den fazla kuryeyi eski sevgilisinin evine yolladı - Güncel haberler

        İntikam için sipariş iddiasında flaş açıklama: 70 kurye benim evime geldi!

        İzmir'de bir kişinin, Banu K. adlı eski sevgilisine intikam için kapıdan ödeme sistemiyle çok sayıda yemek siparişi verdiği iddiasında detaylar ortaya çıktı. Buna göre adreste Banu K.'nın değil, Hadi Küçükoğlu adlı işletmecinin ailesiyle birlikte oturduğu öğrenildi. Yaşananlarla ilgili konuşan Küçükoğlu, en az 70 kuryenin yemek siparişi getirdiğini ve kendine ait iş yerinden bile adresine tost siparişi verildiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:51
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          İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişinin intikam almak için ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi gönderdiği ileri sürülen olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

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          DHA'nın haberine göre siparişlerin kuryeler tarafından getirildiği adreste Banu K. isimli kişinin oturmadığı belirlendi.

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          Adreste ailesiyle birlikte yaşayan tost büfesi işleten Hadi Küçükoğlu (42), çok sayıda sipariş gelmesine şaşırdığını belirtti. Küçükoğlu, yaşanan olayda kendine ait iş yerinden de adresine tost siparişi verildiğini dile getirdi.

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          Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

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          Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için beklemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Apartmanda oturan komşular ise durumu olay sırasında adreste olmayan tost büfesi işleten Hadi Küçükoğlu'na haber verdi. Eve gelen Küçükoğlu, siparişi teslim edip, ödeme almak için bekleyen kuryelere adreste Banu K. isimli biri olmadığını, kendisinin ailesiyle yaşadığı bilgisini verdi.

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          Kuryeler ise iş yerlerine geri döndü. Siparişlerin saat 23.00'e kadar gelmeye devam ettiğini, kendi iş yerine döndüğünde ise yemek siparişi sisteminden kendi adresine de tost siparişi geldiğini söyledi.

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          "HERHALDE PİYANGO BİZE VURDU"

          Konuyla ilgili DHA muhabirine konuşan Hadi Küçükoğlu, yaşadıklarını anlattı. Küçükoğlu, "O gün iş yerinde kendi siparişlerimizi yetiştirmeye çalışırken komşumuz arayıp, adrese aynı anda çok sayıda sipariş geldiğini ve ödeme için beklediklerini söyledi. Hemen evimin önüne gidip, adreste sipariş verilen 'Banu' isminde kimsenin yaşamadığını ve ailemle yaşadığımı söyledim. Kuryelere durumu açıklayıp, gönderdikçe geç saatlere kadar sipariş gelmeye devam etti. Daha önce İstanbul'da da buna benzer bir olayın yaşandığını görmüştüm. Sipariş veren kişinin 'Banu' adında ayrıldığı sevgilisinden intikam almak için gönderdiği söylenmiş ama adreste oturan biziz, bu adreste öyle biri yok ve tanımıyoruz. Rastgele bir adres seçmiş, o da evime denk gelmiş. Herhalde piyango bize vurmuş. Muhtemelen bunu yapan bot yazılım. İş yerine döndükten sonra sipariş ekranıma kendi evimin adresine tost sipariş geldi. Kapıda ödeme seçeneğini görüp, siparişi iptal ettim. Kabul etseydim, kurye arkadaşı kendi evime tost gönderecektim" dedi.

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          3 İLÇEDEN KURYE AKINI

          Hadi Küçükoğlu, internetten verilen siparişler için kapıda ödeme seçeneği kaldırılmasını ve internetin ödemenin güvenli olduğunu belirtip, sadece kuryelerin mağdur olmadığını işletmecilerin de zarar gördüğünü dile getirdi. 3 ilçedeki çok sayıda işletmeden sipariş verildiğini dile getiren Küçükoğlu, "Gelen siparişlerin hepsi çöp oldu. Burada 60-70 kurye gördüm. Her kuryede neredeyse 3-4 sipariş vardı. Yemeğinden içeceğine birçok sipariş verilmiş. Balçova ve Narlıdere'nin yanı sıra sistem otomatik olarak Güzelyalı'dan, Konak'tan kurye ataması yapmış. Oradan da kuryeler gelmiş. Yani çok ciddi bir yoğunluk vardı. Aracı kurum durumla ilgili hızlıca reaksiyon alamadı" diye konuştu. Küçükoğlu, yaşanan olayla ilgili şikayetçi olmadığını belirtti.

        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
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