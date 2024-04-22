"HERHALDE PİYANGO BİZE VURDU"

Konuyla ilgili DHA muhabirine konuşan Hadi Küçükoğlu, yaşadıklarını anlattı. Küçükoğlu, "O gün iş yerinde kendi siparişlerimizi yetiştirmeye çalışırken komşumuz arayıp, adrese aynı anda çok sayıda sipariş geldiğini ve ödeme için beklediklerini söyledi. Hemen evimin önüne gidip, adreste sipariş verilen 'Banu' isminde kimsenin yaşamadığını ve ailemle yaşadığımı söyledim. Kuryelere durumu açıklayıp, gönderdikçe geç saatlere kadar sipariş gelmeye devam etti. Daha önce İstanbul'da da buna benzer bir olayın yaşandığını görmüştüm. Sipariş veren kişinin 'Banu' adında ayrıldığı sevgilisinden intikam almak için gönderdiği söylenmiş ama adreste oturan biziz, bu adreste öyle biri yok ve tanımıyoruz. Rastgele bir adres seçmiş, o da evime denk gelmiş. Herhalde piyango bize vurmuş. Muhtemelen bunu yapan bot yazılım. İş yerine döndükten sonra sipariş ekranıma kendi evimin adresine tost sipariş geldi. Kapıda ödeme seçeneğini görüp, siparişi iptal ettim. Kabul etseydim, kurye arkadaşı kendi evime tost gönderecektim" dedi.