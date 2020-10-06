Uzaktan eğitime olanak veren Zoom uygulaması, internet trafiğini patlattı. Başta eğitim olmak üzere her türlü online toplantı için tercih edilen Zoom’a girişlere bağlı olarak Mayıs ayında 150-200 GB (gigabayt) olan günlük trafik, bazı üniversitelerin de açılmasının ardından 700-800 GB’ye kadar yükseldi. Bu, Türkiye’nin internet yurt dışı trafiğinin yüzde 20’sini oluşturuyor.
Sektör kaynakları, eğitim kurumlarının koronavirüs salgının ilk dönemini oluşturan Mayıs ayına göre yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için daha organize bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Okullar, kurslar, üniversiteler bu alt yapıdan yararlanarak, uzaktan eğitim veriyor. Bazı üniversiteler hafta başında açıldı. Zoom ve buna bağlı olarak internet trafiği katlanarak arttı. Daha da artması beklenebilir” görüşünü dile getirdi. Kaynaklar, Zoom’un serverlarının (sunucularının) yurt dışında (ABD ve Avrupa’da) olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle yurt dışı kaynaklı trafik olağanüstü artış kaydetti” diye konuştu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM VE İNTERNET TALEBİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından özel eğitim okulları ile İl Hıfzısıhha kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığını belirterek, “2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz” dedi.
Peki, yüz yüze eğitim internet bağlantısını etkileyecek mi? Sektör kaynakları, halen günlük internet bağlantı talebinin 65-70 bin dolayında olduğunu, 50 bini aşkın bağlantı yapıldığını belirterek, “Yüz yüze eğitimin başlamasıyla bu talep bir miktar gerileyebilir” dedi.
Sektöre göre yüz yüze eğitimle birlikte talep 30-40 bine kadar düşebilir.
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