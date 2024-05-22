Muğla'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 6 yaşındaki çocuk iki arkadaşıyla oynarken karşıya geçmek için koştuğu sırada araç çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, 3 gün sonra hayatını kaybetti
Bozarmut Mahallesi'nde, 18 Mayıs'ta H.İ.K'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Nevfel Emir Güldürüm'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Güldürüm, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi Bozarmut Mahallesi Aşağı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan kaza çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde çocuğa, iki arkadaşıyla oynarken karşıya geçmek için koştuğu sırada aracın çarptığı, kazanın ardından diğer çocukların da bölgeye koştuğu görülüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.