İnternet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan S.U, internet üzerindeki bir alışveriş sitesinden "Ayşe A." kullanıcı isimli ilan sahibinin verdiği hesap numarasına bilgisayar almak için 900 lira gönderdi.

Bir süre sonra ilan sahibine ulaşamayan mağdur S.U, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hesap sahibi B.A. ile hesabı kullanan D.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlı D.Ş, ifadesinde parayı kendisinin çektiğini, bilgisayarın yandığını bu nedenle de ürünü alıcıya gönderemediğini iddia etti.