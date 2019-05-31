Serie A takımlarından Inter, teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getirdi.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki yıldır takımı çalıştıran Luciano Spalletti'den boşalan teknik direktörlük görevine 49 yaşındaki Conte'nin getirildiği kaydedildi.

Inter ile üç yıllık sözleşme imzalayan Conte, 2011 yılından bu yana Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi çalıştırdı.

Juventus ile 3 Serie A, 2 de İtalya Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'de ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.