Popüler sosyal paylaşım platformu Instagram, kullanıcılarını şaşırtan bir güncelleme yaptı. Kullanıcılar bugün yeni kişilere ulaşmayı ve farklı paylaşımları takip edebilmeyi kolaylaştıran Instagram Keşfet bölümünün yerinde Reels bölümünü gördü. Bu durum Instagram Keşfet neden yok sorularını beraberinde getirdi. Peki, Instagram keşfet yerine gelen reels nedir?

İNSTAGRAM KEŞFET KALDIRILDI MI?

Instagram'da farklı hesaplara ve paylaşımlara ulaşmayı kolaylaştıran Keşfet bölümü kaldırılmadı sadece yeri değiştirildi. Keşfet bölümü anasayfanın üst köşesine, DM bölümünün yanına taşındı. Eski yerinde Instagramın yeni özelliği olan Reels bölümü var.

İNSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram Reeals içerik üretici olmak isteyenlere kendilerini ifade etmek için yeni bir alan tanıyor. Reels videolaro Story ya da gönderi olarak paylaşılabilirsiniz. Hesabı herkese açık olanların videoları Keşfet sekmensinin Reels bölümünde herkes tarafından görülebilecek.