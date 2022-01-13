‘Mavi tık’ına güvenme!

Popüler bir blog işletiyorsanız ve işletmenizi Instagram üzerinden tanıtıyorsanız, hesabınızın yasaklanacağını hesaba katmıyor olabilirsiniz. Ancak kötü niyetli kişiler ve siber saldırganlar, profilinizin engellenmesi için bu işi para karşılığı hizmet olarak sunuyorlar. Tutar satıcıya ve takipçi sayısına göre değişiyor.
Bu genellikle kullanıcı adının yanındaki mavi onay işaretiyle gösterilen doğrulanmış hesapların kullanıldığı, kimlik hırsızlığı şikayeti olarak bilinen bir taktikle gerçekleştiriliyor.
HESABIN TAM BİR KOPYASINI OLUŞTURUYORLAR
Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky, Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik yasaklama saldırılarına dair ipuçlarını paylaştı.
Bu saldırılarda saldırganlar, avatardan açıklamaya kadar kurban profilinin tam bir kopyasını oluşturmak için doğrulanmış hesapları kullanıyor. Ardından hesap sahibini kendi kimliğine bürünmekle suçlayarak orjinal hesap hakkında şikayette bulunuyor. Mağdurun hesabını doğrulamazsa, destek hizmeti mağduru yasaklıyor.
İKİNCİ YÖNTEMLERİ ‘İÇERİK ŞİKAYETİ’
İkinci yöntem, teknik desteğe kurbanın profilinin intihar veya kendini yaralama görüntüleri içerdiğinin iddia edilmesiyle gerçekleşiyor. Çoğu durumda Instagram, daha kolay olan yolu seçerek bu tür şikayetleri içeriği kontrol etmeden engelliyor.
Diğer siber tehditlerin aksine, bu yöntemler kurbanın herhangi bir linke tıklamasını veya zararlı dosya indirmesini gerektirmeden, kurbanın haberi bile olmadan çalışıyor. Böylece normalde kullanım şartlarını ihlal etmeyi hayal bile edemeyecek olan bir hedef, hesabının bloke edildiğini görebiliyor.
Instagram profiliniz engellenirse ne yapmalısınız?
- Halihazırda böyle bir saldırının kurbanıysanız, neler olduğuna dair bir açıklama eşliğinde hemen Instagram desteğiyle iletişime geçin. Yasaklamalara yalnızca uygulama aracılığıyla itiraz edilebilir.
- Birileri size hesabınızı para karşılığı geri almayı teklifiyle gelirse ödeme yapmayın. Sonuç alacağınızın bir garantisi olmadığı gibi, bunu yapmak kötü niyetli kişileri daha da cesaretlendirir. Üstelik Instagram desteği aracılığıyla resmi kurtarma prosedüründen yararlanmak ücretsizdir.
Hesabınızın bloke edilmesini nasıl önleyebilirsiniz?
- Hesabınızı doğrulayın. Bu tür saldırılar kimlik hırsızlığı şikayetlerine odaklanıyor. Bu nedenle kendinizi korumanın en iyi yolu, Instagram'ı başınıza bir şey gelmeden önce sizin kendiniz olduğunuza ikna etmektir. Yani hesabınızı hemen doğrulamanız gerekir. Sosyal ağ her kullanıcıyı kontrol etmese de lehinize bazı puanlar tanımlayabilir. Örneğin sizden veya işletmenizden birden fazla haber kaynağında bahsedildiyse, bu size yardımcı olacaktır.
- Hesabınızı genel erişime kapatmak gibi radikal bir adım atabilirsiniz. Hesabınızı gizli yaparsanız, gönderileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız yalnızca aboneler tarafından görülebilir. Bu da saldırganın bunları kopyalayamayacağı ve sizi farklı kimliklere bürünmekle suçlayamayacağı anlamına gelir.
- Profil resminizi değiştirin. Doğrulama için yeterince tanınmayan işletme profilleri için engelleme saldırıları riskini azaltmak istiyorsanız avatarınızı değiştirin. Kimlik hırsızlığı şikayetleri, en çok sahibinin gerçek fotoğrafının bulunduğu profillerde işe yarar.
- Düzenli yedekleme yapın ve iletişim bilgilerini güncelleyin. Öncelikle profilinize bağlı e-posta adresine ve telefon numarasına erişiminizin olduğundan emin olun.
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