Instagram hareketler takip kısmı neden yok? sorusu bazı kullanıcıların gündeminde. Sosyal ağ Instagram, uygulamasında yer alan “Takip” sekmesini kaldırıyor. Artık kullanıcılar bu sekmeden arkadaşlarının faaliyetlerine göz atamayacaklar, diğer bir ifadeyle ‘stalk’layamayacaklar.

INSTAGRAM HAREKETLER BÖLÜMÜ (TAKİP SEKMESİ) HERKESTEN KALDIRILACAK

Instagram’ın kullanıcıların gizliliğini tehdit ettiği gerekçesiyle aldığı bu karar, kademeli olarak uygulanıyor. Bu hafta sonunda ise bu sekme tamamen tüm kullanıcılardan kalkmış olacak.

Dolayısıyla bugünden itibaren “Instagram takip bölümü gözükmüyor” benzeri şikayetlerin artmasının sebebi de Instagram’ın aldığı bu kararda yatıyor.

Kullanıcılar, takip ettikleri sayfaların ve diğer kullanıcıların neler beğendiğini, kimleri takip ettiğini görmek için “Takip” sekmesini kullanıyordu.

BAŞKALARININ HAREKETLERİNE BAKILAMAYACAK

“Takip” sekmesinin kalkmasıyla birlikte kullanıcılar uygulmadaki “Kalp” sekmesine tıkladığında artık sadece kendi hareketlerini görebilecek. Sosyal ağ, artık yeni şeyler keşfetmek isteyen kullanıcıları, “Takip” sekmesi yerine “Keşfet” sekmesine yönlendirecek.

“Takip” sekmesi ‘stalker’ların gözdesi olması karşın birçok kullanıcı tarafından da gizliliklerini tehdit eden bir özellik olarak değerlendirilip, eleştiriliyordu.