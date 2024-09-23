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        Haberler Bilgi Instagram Genç Hesap uygulaması nedir? Instagram Türkiye için yaş sınırlaması kaç olacak, yaş sınırlaması kaldırılabilir mi?

        Instagram'a yaş sınırlaması geliyor! 16 yaş altı gençler için 'Genç Hesap' uygulaması yolda!

        Instagram, 16 yaş ve altı kullanıcılarına özel 'Genç Hesap'ları devreye sokuyor. Genç kullanıcıların sosyal medyanın kötü etkilerinden korunmasını amaçlayan yeni nesil profillerde, ebeveyn izni esas olacak. Kullanıcılar anne babalarının onayı olmadan profillerinde herhangi bir değişiklik yapamayacak. İşte, Instagram yaş sınırlamasına dair bilinmesi gereken detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:52
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        • 1

          Instagram, genç kullanıcıları tehlikeli kişilerden ve sakıncalı içeriklerden korumak için 'Genç Hesap' uygulamasına hayata geçiriyor. Buna göre; 16 yaş altı profiller tespit edilecek ve genç kullanıcıların mesajlaştığı kişiler hatta keşfet içerikleri bile sınırlandırılacak. Meta, blog sayfasından yaptığı açıklamada merak edilen tüm detayları paylaştı. İşte, Instagram yaş sınırlaması hakkında tüm detaylar...

        • 2

          INSTAGRAM'A YAŞ SINIRLAMASI MI GELİYOR?

          Instagram 16 yaşından küçük gençler için 'Genç Hesap' isimli bir düzenleme getiriyor. Bu düzenleme işe beraber gençlerin iletişim kuracağı kişiler ve görebilecekleri içerikler kısıtlanacak.

          Güçlü filtrelere sahip olacağı belirtilen yeni profillerde ayarları değiştirmek için ebeveyn iznine ihtiyaç olacak.

        • 3

          KEŞFET İÇERİKLERİNİ GENÇLER SEÇECEK

          Yeni özellikte sadece filtre olmayacak. Gençler, keşfet bölümünde görmek istedikleri içeriklere dair özel seçimler yapabilecek. Böylece keşfet sayfasında karşılarına sakıncalı bir içerik çıkmayacak.

        • 4

          YENİ HESAPLARDA HER ŞEY SINIRLI OLACAK

          Genç hesaplarda tüm Instagram özelliklerine sınır getirilecek. Gençler sadece takipleştiği kişilerle mesajlaşabilecek, sadece takipleştiği kişinin içeriklerine ulaşabilecek ve ancak bağlantıda olduğu kişiler tarafından etiketlenebilecek.

          Yalnızca takip isteği kabul edilen kullancılarla iletişim kurma ve onların içeriğini görebilme özelliğinde yaş sınırı 16 değil 18 olacak.

          Ayrıca, genç kullanıcılar her gün 60 dakika sonra uygulamadan çıkmaları gerektiğini söyleyen bildirimler alacak.

          Ek olarak, gece saat 22.00 ile sabah saat 07.00 arasında gece modu devreye girecek ve gece boyunca bildirimler sessize alınacak. Bu sürede gelen DM'lere otomatik yanıt gönderilecek.

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