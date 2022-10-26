Instagram DM mesaj silme nasıl yapılır?

Instagram Mesaj Silme

Instagram mesaj silmek, oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımları takip ederek DM kutunuzdaki mesajları silebilirsiniz.

Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın.

Mesaj kutunuza tıklayın.

Hangi kullanıcı ile yaptığınız sohbeti silmek istiyorsanız o kullanıcı ile yaptığınız yazışmayı görüntüleyin. Silmek istediğiniz mesajın üzerine uzun bir şekilde basın.

Uzun süre tıkladığınızda karşınıza sil butonu çıkacaktır. Sil butonuna tıklayarak mesajı silebilirsiniz.

Instagram’da Mesaj Silinince Karşı Taraftan Siliniyor Mu?

Instagram’da gönderilen her mesaj, karşı tarafın DM kutusuna düşüyor. Eğer mesajı gönderdiğiniz hesap kullanıcısı, mesajı görüntülerse siz mesajı kendi DM kutunuzdan silseniz bile karşı tarafta mesajınız silinmez. Instagram’da mesaj silinince karşı taraftan siliniyor mu? diye merak ediyorsanız hızlı bir şekilde davranırsanız karşı taraf görmeden mesajı geri çekebilirsiniz. Kısacası göndermiş olduğunuz mesajı en kısa sürede silerseniz karşı tarafın mesajı görüntülemesine fırsat vermeden geri almış olursunuz. Ancak bu gibi durumlarda acele davranmanız önemlidir. Aksi halde geç yapacağınız silme işleminde, mesajınız karşı taraf silmediği sürece kalır ve sadece sizde silinmiş olarak görünür.

Instagram’da Gönderilen Mesaj Silinir Mi?

Instagram’da gönderilen her mesaj, dilediğiniz zaman silinebilmektedir. Yukarıda maddelendirilen adımlarda olduğu gibi DM kutunuza gelerek sohbet edilen hesabı tıklayın. Uzun süre tıkladığınızda karşınıza sil butonu çıkacaktır. İşlemi bu yöntemle hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Mesajları Toplu Nasıl Silebilir?

Instagram’ın toplu mesaj silme özelliği bulunmamaktadır. Her mesaj için ayrı ayrı işlem yapmak gerekmektedir. Ancak zamandan tasarruf yapmak isteyen kullanıcılar, toplu mesaj silmenin mümkün olup olmadığını araştırmaktadır. İOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda pek çok uygulama bulunmaktadır. Güvendiğiniz bir uygulamayı telefonunuza indirerek Instagram’daki mesajlarınızı toplu şekilde silebilirsiniz.

Instagram DM’de Fotoğraf Gönderilen Mesaj Silinir Mi?

Instagram mesaj bölümünde yapılan sohbetler sırasında bazı video ve fotoğraf paylaşımları olmaktadır. Eğer gönderdiğiniz bir fotoğrafın görünmesini istemiyorsanız bu işlemi geri alabilmeniz mümkündür. Ancak tıpkı mesaj iletileri gibi fotoğraf gönderimlerinde de dikkat edilmesi gereken nokta aynıdır. DM’den mesajlaştığınız hesabın kullanıcısı gönderiyi görmeden harekete geçmelisiniz.

DM kutusundaki ilgili sohbete tıklayın.

Fotoğrafı bulun ve fotoğrafın üzerine uzun bir şekilde tıklayın.

Karşınıza çıkan “Gönderimi Geri Al” butonuna tıklayarak işlemi başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Instagram Mesaj Verilerini Silme

Instagram mesaj verileni silme işlemi her akıllı telefon için farklılık göstermektedir. İOS ve Android telefonlarda değişik yolları izlemeniz doğrultusunda mesaj verilerini kolayca silebilirsiniz. Öncelikle Android telefonlarda ayarlar bölümüne tıklayın. Ardından uygulamalar sekmesine geçin. Karşınıza çıkan sayfada depolama bölümüne giriş yapın. “Verileri Temizle” sekmesi ile mesaj verilerini kolayca silebilirsiniz. İOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için bu işlem daha farklıdır. Eğer İOS işletim sisteminin olduğu bir telefon kullanıyorsanız telefonunuzu bilgisayara bağlamalısınız. Sonrasında İTunes üzerinde ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.