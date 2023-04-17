Instagram Hesap Silme ve Kalıcı Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram hesap silme ve İnstagram hesap kapatma işlemi yapmadan önce belirli noktaları bilmeniz gerekmektedir. Instagram hesap kapatma geçici bir işlem olurken İnstagram hesap silme kalıcı bir işlemdir. İnstagram hesabı kapatma linkine tıkladıktan sonra aşağıda yer alan işlemleri yaptıktan sonra hesabınızı tekrar açabilirsiniz; ancak Instagram hesabı silme linki üzerinden gerekli işlemleri yaptıktan sonra hesabınızı bir daha aktif hale getiremezsiniz.

Instagram Kapatma: Kullandığınız İnstagram hesabınızı geçici olarak kapattığınızı ifade eder. İnstagram dondurma ya da Instagram geçici olarak kapatma olarak da bilinir.

Instagram Silme: Kullandığınız Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmanızı ifade eder. İlgili adımları takip ederek Instagram hesap silme yaptığınız takdirde, 1 ay içerisinde hesabınıza tekrar giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinir.