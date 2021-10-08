İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. İnstagram'da bir süredir fotoğraf ve video görüntüleme, paylaşma sorunu devam ediyor. İşte İnstagram erişim sorununa dair detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları İnstagram'ın çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını paylaşıyor. İnstagram erişim sorununun ne zaman düzeleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU