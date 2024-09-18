YENİ HESAPLARDA HER ŞEY SINIRLI OLACAK

Genç hesaplarda tüm Instagram özelliklerine sınır getirilecek. Gençler sadece takipleştiği kişilerle mesajlaşabilecek, sadece takipleştiği kişinin içeriklerine ulaşabilecek ve ancak bağlantıda olduğu kişiler tarafından etiketlenebilecek.

Yalnızca takip isteği kabul edilen kullancılarla iletişim kurma ve onların içeriğini görebilme özelliğinde yaş sınırı 16 değil 18 olacak.

Ayrıca, genç kullanıcılar her gün 60 dakika sonra uygulamadan çıkmaları gerektiğini söyleyen bildirimler alacak.

Ek olarak, gece saat 22.00 ile sabah saat 07.00 arasında gece modu devreye girecek ve gece boyunca bildirimler sessize alınacak. Bu sürede gelen DM'lere otomatik yanıt gönderilecek.