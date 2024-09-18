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        Haberler Bilgi Instagram'a yaş sınırlaması mı geliyor, kaç yaş altı için geçeri olacak? Instagram 'Genç Hesap' nedir?

        Instagram'a yaş sınırlaması geliyor! 16 yaş altı gençler için 'Genç Hesap' uygulaması yolda!

        Instagram yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Meta, blog hesabından yaptığı açıklamada, 16 yaş altı gençler için 'Instagram Teen' yani 'Instagram Genç' hesap uygulamasını devreye sokacaklarını bildirdi. Bu hesaplar, güçlü filtreler ve korumalarla sakıncalı içeriklerin önüne geçecek. İşte, Instagram yaş kısıtlamasına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:24
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        • 1

          Instagram, milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Buna göre; Instagram 16 yaş altı kullanıcıları için 'Genç Hesap' uygulaması başlatıyor. Gençlerin sakıncalı içerik ve tehlikeli kişilerden uzak durmasını sağlayacak yeni profiller,

        • 2

          INSTAGRAM'A YAŞ SINIRLAMASI MI GELİYOR?

          Instagram 16 yaşından küçük gençler için 'Genç Hesap' isimli bir düzenleme getiriyor. Bu düzenleme işe beraber gençlerin iletişim kuracağı kişiler ve görebilecekleri içerikler kısıtlanacak.

          Güçlü filtrelere sahip olacağı belirtilen yeni profillerde ayarları değiştirmek için ebeveyn iznine ihtiyaç olacak.

        • 3

          KEŞFET İÇERİKLERİNİ GENÇLER SEÇECEK

          Yeni özellikte sadece filtre olmayacak. Gençler, keşfet bölümünde görmek istedikleri içeriklere dair özel seçimler yapabilecek. Böylece keşfet sayfasında karşılarına sakıncalı bir içerik çıkmayacak.

        • 4

          YENİ HESAPLARDA HER ŞEY SINIRLI OLACAK

          Genç hesaplarda tüm Instagram özelliklerine sınır getirilecek. Gençler sadece takipleştiği kişilerle mesajlaşabilecek, sadece takipleştiği kişinin içeriklerine ulaşabilecek ve ancak bağlantıda olduğu kişiler tarafından etiketlenebilecek.

          Yalnızca takip isteği kabul edilen kullancılarla iletişim kurma ve onların içeriğini görebilme özelliğinde yaş sınırı 16 değil 18 olacak.

          Ayrıca, genç kullanıcılar her gün 60 dakika sonra uygulamadan çıkmaları gerektiğini söyleyen bildirimler alacak.

          Ek olarak, gece saat 22.00 ile sabah saat 07.00 arasında gece modu devreye girecek ve gece boyunca bildirimler sessize alınacak. Bu sürede gelen DM'lere otomatik yanıt gönderilecek.

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