İnşaat malzemesi sanayi üretimi ocak ayında yüzde 3,1 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2025 sonuçları açıklandı. İnşaat malzemesi sanayi 2025 yılına üretim artışıyla başladı. Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2025 yılının ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Ayrıca, bu yılın ocak ayında 15 alt sektörde üretim 2024 yılı ocak ayına göre artarken, 8 alt sektörde ise azalma meydana geldi. Bazı alt sektörlerde ise görece yüksek üretim artışları olduğuna raporda dikkat çekildi. 2025 yılı ocak ayında inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 18,7, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 17,7, ahşap inşaat malzemeleri yüzde 10,4 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 9,9 oranında yükseldi. Mermer ve granit üretimi yüzde 9,5 ve plastik inşaat malzemesi üretimi de yüzde 9,2 büyüme gösterdi. Öte yandan, 2025 Ocak ayında bazı alt sektörlerde üretim yüksek düşüş gösterdi. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 24,1, kilit ve donanım eşyaları üretimi 27,4 ve demir çelik çubuk profil üretimi yüzde 9,7 azaldı.

REKLAM advertisement1 REKLAM Yeni ithalat tarifeleri inşaatı da etkileyecek ABD’de yeni yönetimin ilave yüksek ithalat vergileri uygulamaya başlamasına raporda yer verildi. ABD’nin ithalat politikalarında attığı adımlar sektörün ihracat rotasını yeniden şekillendirirken, Türkiye’nin hem dış hem de iç pazarda nasıl bir pozisyon alacağı kritik önem taşıyor. Kalıcı hale gelebilecek bu vergiler karşısında ülkelerin de ABD’ye karşı vergiler uygulayabileceğine raporda dikkat çekilirken, ilave vergilerin mevcut kurallı olarak belirlenmiş ithalat vergilerine ek olarak uygulanacağı belirtildi. İthalatta tarifelerin karşılıklı olarak artırılmasının inşaat sektörlerini ve inşaat malzemesi pazarlarını da etkileyeceğinin altı çizildi. Yüksek faiz dünya inşaat sektörüne olumsuz yansıyacak Raporda; yeni yüksek tarifelerin küresel ekonomide yavaşlamaya yol açması ve enflasyonları yeniden yükseltmesi olasılığı bulunduğu aktarıldı. Ekonomideki yavaşlamanın inşaat sektörlerinde de yavaşlamaya yol açacağı belirtildi. Bu durumun özellikle ABD, AB ve İngiltere pazarlarında daha belirgin hissedileceğine dikkat çekildi. Enflasyondaki yeni artışların faizleri yükseltebileceği ya da faiz indirimi beklentilerini öteleyebileceği belirtilirken, görece yüksek faiz ortamının başta ABD ve İngiltere olmak üzere inşaat sektörlerine olumsuz yansıyacağı öngörüsü raporda paylaşıldı. Buna karşın AB’de faiz indirimlerinin süreceği, bu gelişmeler ışığında inşaat malzemelerine yönelik küresel talebin durağan kalma ihtimalinin yüksek olduğuna da vurgu yapıldı.

En yüksek vergi yüzde 54 ile Çin’e uygulanıyor Uygulanacak yeni tarifelerin inşaat malzemesi ihracat pazarlarını da doğrudan etkileyeceği; ilk etkinin ise ABD pazarında yaşanacağı belirtildi. ABD’nin 165 milyar dolarlık inşaat malzemesi ithalatı ile dünyanın en büyük ihracat pazarı olduğuna dikkat çekilirken, tüm alt ürün gruplarında da en büyük ithalatçı konumunda olduğu aktarıldı. ABD’nin uygulamaya başladığı yeni tarifelerin inşaat malzemelerini de kapsadığına vurgu yapılırken, bu tarifelerin ülkelere göre değişkenlik gösterdiğine dikkat çekildi. Raporda, ABD en yüksek vergiyi yüzde 54 ile Çin’e uyguladığı, bu oranın her an değişme olasılığının da bulunduğu ifade edildi. İnşaat malzemesi pazarında yoğun olarak yer alan Vietnam, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler için ise yüzde 24 ve üzeri ilave vergiler getirildi. ABD’nin Türkiye için açıkladığı ek vergi oranı ise yüzde 10 oldu. Ayrıca ABD’nin; çelik, alüminyum ve bakırdan mamul inşaat malzemelerinde de genel tarifeler dışında, ülkelere yüzde 25 oranında ek vergi uygulamaya başladığı raporda yer aldı.

Türkiye ABD pazarında avantajlı bir konum elde etti Raporda bu koşullar altında, yüksek vergiyle karşılaşan Asya ve Avrupa ülkelerinin ABD’ye ihracatta zorlanacağı ve daha düşük vergi uygulanan ülkelerin öne çıkacağı ifade edildi. Türkiye’nin bu noktada avantajlı bir konum elde ettiğine değinilirken öte yandan ABD’ye ihracatta zorlanacak ülkelerin alternatif pazarlara yönelerek agresif ihracat politikaları izlemeye başlayacakları da raporda belirtildi. Çin, Hindistan ve Vietnam’ın Avrupa ve Ortadoğu pazarlarını öncelikli hedef olarak belirleyeceği, Asya pazarlarında da rekabetin artacağı vurgulandı. Bu durumun Türkiye’yi söz konusu pazarlarda zorlayabileceğinin altı çizildi. Ayrıca, raporda ABD pazarında sıkıntı yaşayacak ülkeler için Türkiye’nin önemli bir alternatif olacağı vurgulandı. 2024 yılında yaklaşık 125 milyar dolar büyüklüğe ulaşan inşaat malzemesi iç pazarının 11 milyar dolarlık kısmının ithalatla karşılandığı hatırlatılırken, 2025’te ithalatın artmasının muhtemel olduğuna raporda yer verildi. Bu nedenle, ucuz Asya ürünlerine karşı iç pazarın korunmasının önemine değinildi. Aksi halde, ithal ürünlerin birçok alt sektörde iç pazara hakim olabileceği uyarısı yapıldı. Türk lirasının reel değerinin ise iç pazarın ithalata karşı direncini belirlemede kritik rol oynayacağı ifade edildi.