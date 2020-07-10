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İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,78, işçilik endeksi %0,51 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %1,55, işçilik endeksi %15,37 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7.09, AYLIK YÜZDE 1.03 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,40, işçilik endeksi %0,31 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,31, işçilik endeksi %15,30 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1.55, AYLIK YÜZDE 2.51 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,10, işçilik endeksi %1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,99 azaldı, işçilik endeksi %15,59 arttı.