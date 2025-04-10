İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,94 arttı, aylık yüzde 1,24 arttı

TÜİK, inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,38 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 24,44 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,13 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,97 arttı, işçilik endeksi %0,23 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %20,43 arttı, işçilik endeksi %31,68 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22,34, AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,59

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,34 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,04 arttı, işçilik endeksi %0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %16,64 arttı, işçilik endeksi %34,97 arttı.