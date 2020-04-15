HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın ana sponsorluğunu Türkiye’nin Makinecileri üstlendi. Koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olması hedeflenen yarışmanın teması ise 'İnovasyon Büyüktür Pandemi' olarak belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik yarışmada pandemi öncesi, sırası ve sonrasında oluşan ihtiyaçlara çözüm sunacak inovatif projeler aranıyor.

Günümüzde entelektüel sermaye, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik gibi unsurların kazandığı öneme dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Çağımızın en büyük küresel sorunu koronavirüs pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, yarışmanın ana konusu pandemi çerçevesinde 18 farklı senaryo arasından seçilen projeler çok değerli olacak" dedi.

Teknoloji savaşları ve siber tehditler üzerine kafa yorarken organik bir tehdidin insan sağlığına çok ciddi şekilde zarar verdiğini, dünya ekonomisini durma noktasına getirdiğini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu da, "Pandemi nedeniyle sınırların büyük ölçüde kapatıldığı bir dünyada yerli teknoloji üretiminin önemini de daha iyi idrak ediyoruz. Bizi sınırlarımızdan özgürleştirecek yegane araç teknoloji. Evde kalmayı üretime dönüştürecek, toplumsal faydaya odaklanacak yaratıcı genç zihinlerin projelerini duymak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinden oluşan takımların, “Pandemi Öncesi”, “Pandemi Sırası” ve “Pandemi Sonrası” olmak üzere 3 ana kategori altında yer alan 18 farklı senaryodan birini seçerek proje üretecekleri yarışma sonunda, her 3 ana kategoride birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek.

Birinci takımlar 25 bin TL, ikinci takımlar 20 bin TL, üçüncü takımlar 15 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Dokuz takımın dereceye gireceği yarışmada toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılacağı belirtildi.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın son başvuru tarihi ise 5 Mayıs 2020 olarak belirlendi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!