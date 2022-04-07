İnkaya çınarına özel bakım

Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen ve 600 yılı aşkın süredir Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemlerine şahitlik eden "İnkaya Çınarı", özel ekip tarafından korunarak geçmişle bugün arasında köprü olmaya devam ediyor.
Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da tespit edilen 100 ila 650 yaşlarındaki tescilli 1242 ağaç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj AŞ bünyesinde sadece bunların bakımı için görevlendirilen 8 kişilik özel ekip tarafından çeşitli hastalık ve zararlılardan korunuyor.
Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde Uludağ yolundaki anıt ağaç da 6 asrı aşkın geçmişiyle yılın her döneminde yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.
Tarihi çınar ve çevresinde özellikle ağacın yere yakın dallarını korumak için demirden muhafazalar da bulunuyor.
Senede bir kez uzman ekip tarafından bakımdan geçirilen bu ağacın hastalıkları, yarıkları ve zemin suyundaki değişim tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılıyor.
ANIT AĞAÇLARDAN 250'SİNİN BAKIMI TAMAMLANDI
Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdür Yardımcısı Orman Mühendisi Yıldız Geyik, AA muhabirine, Bursa'nın anıt ağaçlarla dolu olduğunu söyledi.
Bu ağaçların tarihe şahitlik ettiğini belirten Geyik, 1242 tescilli ağaçtan 250'sine yakınının bakımlarının tamamlandığını aktardı.
İnkaya Çınarı'nın, yeşil Bursa'nın bilinen en yaşlı çınarlarından olduğunu dile getiren Geyik, "Adını ise Osmanlı'nın ilk köylerinden olan İnkaya'dan almıştır. 618 yıllık bir tarihe tanıklık etmiştir bu muhteşem çınar. Gövde çapı 10 metreyi bulan, yüksekliği 40 metreyi aşan bu anıt ağacımız 12 ana kola sahiptir. İnkaya Çınarı kültürümüzde de oldukça önemli bir yere sahiptir." dedi.
Geyik, çınarı görmeye her sene çok fazla sayıda ziyaretçinin geldiğini, yurt içi ve dışından ilgi gördüğünü vurguladı.
"ÖZEL ANIT AĞAÇ TEKNİK EKİBİ OLUŞTURULDU"
Bu çınarın günümüze kadar sağlıklı bir şekilde gelmesinin, zamanında yapılan restorasyon ve rehabilitasyon uygulamalarıyla olduğunu kaydeden Geyik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Restorasyon, iyileştirme ve gövde üzerine oluşan yarıkların, mantarların ayıklanarak sağlıklı dokuya ulaşıp onarım ve bakım işlemleri yapılıyor. Rehabilitasyon çalışmasında ise suların kök yapısına ulaştırılması sağlanıyor. Kalın dalların desteklenmesi için herhangi bir kırılmaya maruz kalmaması için ağacın dallarının desteklenmesi gerekmektedir. Bunlarla alakalı tüm çalışmalarımız rutin olarak yapılmaktadır."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın anıt ağaçlar konusunda hassasiyeti olduğunu belirten Geyik, bunların yaşatılması noktasında kendilerine talimat verdiğini ve bu doğrultuda bakım çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Geyik, bu ağaçların tarihle toplumun arasındaki bağın kurulmasını sağladığını ifade etti.
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