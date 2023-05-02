Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak

İngiltere'de konut fiyatları nisanda yüzde 0,5 arttı

İngiltere’de konut fiyatları bu yılın nisan ayında yüzde 0,5 artış kaydetti

Giriş: 02.05.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de konut fiyatları nisanda yüzde 0,5 arttı
AA

Ülkenin önde gelen konut kredi finansman kuruluşlarından Nationwide’ın açıklamasında, İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, konut fiyatlarının nisandaki artış ile son 7 aydır peş peşe yükseliş göstermeye devam ettiği belirtilirken, ülkede ortalama bir konutun fiyatının nisan ayı itibarıyla 257 bin 122 sterlinden 260 bin 441 sterline yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle birlikte ülkede konut fiyatlarının yıllık bazda ise 3,1 artış gösterdiği belirtildi.

Ülkede bir önceki ayda (Mart) konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,7 artış kaydetmişti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomistİ Robert Gardner, ülkede konut fiyatlarındaki artışı nisan ayında devam etmesine rağmen halen artış oranının geçen yılın ağustos ayındaki 4’ün altında kaldığını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uyuduğumuzda ne olur ve neden her gece uykuya ihtiyaç duyarız?
Uyuduğumuzda ne olur ve neden her gece uykuya ihtiyaç duyarız?
Hakan Atilla'dan pasaport açıklaması
Hakan Atilla'dan pasaport açıklaması
Yurttan kaçmak isterken sarkıttığı çarşaf koptu
Yurttan kaçmak isterken sarkıttığı çarşaf koptu
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.