Kraliçe'nin naaşı taşınıyor

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutu, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden ayrıldı. Kraliçe'nin tabutu, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülecek. Ardından da 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze töreni için Londra’ya getirilecek.

Cenaze törenine katılacaklar arasında Kraliyet Ailesi üyeleri ile birlikte Birleşik Krallık politikacıları ve dünya liderleri olacak.

19 Eylül Pazartesi günü Kraliçe'nin tabutu cenaze töreni için Westminster Kilisesi'ne getirilecek. O gün Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.

Cenaze aracı naaşı Windsor Şatosu’ndaki St. George Şapeli’ne nakledecek. Burada da defin işlemi gerçekleştirilecek.

Törenin ardından tabut, tören alayı ile Westminster Kilisesi'nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek.