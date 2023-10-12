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        Haberler Dünya İngiltere, İsrail'i desteklemek için Kraliyet Donanması gemilerini konuşlandıracak - Dünya haberleri

        İngiltere, İsrail'i desteklemek için Kraliyet Donanması gemilerini konuşlandıracak

        İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:15
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        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
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        Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, "İsrail'i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek" gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması talimatı verdiği bildirildi.

        Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

        Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        ​​​​​​​Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #İngiltere
        #israil
        Haberi Hazırlayan: Hakan Altıntaş
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