İngiltere'de son 70 yılda en çok dinlenen şarkılar açıklandı

Getty Images Miley Cyrus, Harry Styles ve Gene Kelly bazı en çok dinlenen şarkılara imza attı.

Mark Savage, BBC Müzik Muhabiri

Gene Kelly'nin Singin' In The Rain ve rapçi The Notorious B.I.G.'in Juicy şarkısının ortak bir noktası var mı? Biri etrafa bulaşıcı bir hayat sevinci yayarken diğerinde keyif için uyuşturucu kullanım referansları var. Ancak ikisi de piyasaya sürüldükleri yılın en çok dinlenen şarkıları.

Official Charts Company (OCC), 1952'den beri İngiltere'de her yıl en çok dinleme kayıtlarını resmi olarak bir araya topluyor.

İngiltere'nin 70 yıllık dinlenme sonuçları, önümüzdeki hafta BBC Radio 1 ve Radio 2'da yayınlanacak.

Elvis'ten the Beatles'a, Adele'den Harry Styles'a kadar pek çok sanatçının bulunduğu listelerde, çıktığı dönem gözden kaçırılmış ancak zamanla klasikleşmiş ve listelerin üstlerine çıkmış parçalar da var.

San Francisco'lu rock grubu Journey'nin Don't Stop Believin' parçası 1982 yılında listenin 62'inci sırasındaydı. Ancak The Sopranos ve Glee gibi TV programları sayesinde bir rock standardı haline geldi.

Şimdi o senenin en çok dinlenen şarkısı olarak 1982'de İngiltere'de en çok satan Come On Eileen'ın ve Survivor'ın Eye Of The Tiger'ının önüne geçti.

Ray Charles'ın I Got A Woman şarkısı da, Kanye West'in 2005'in hiti Gold Digger'a eklenmesiyle, benzer bir şekilde hayata döndü. Şimdilerde 1954'ün en çok dinlenen şarkısı.

Öte yandan, döneminin en çok etki yaratan şarkılarından bazıları OCC listelerinde bulunmuyor.

Örneğin Bryan Adams'ın Everything I Do parçası 1991 yılında tam 16 hafta liste başında kalarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak Nirvana'nın Smells Like Teen Spirit şarkısı, dinleyiciler arasında şu an daha popüler. O nedenle Adams'ın parçası 91 listesinin en üstünde değil artık.

2013'ün en çok satan hiti Robin Thicke'nin Blurred Lines şarkısı da Vance Joy'un Riptide'i tarafından kenara itildi.

Diğer sonuçlar biraz daha tahmin edilebilir. The Killers'ın Mr Brightside'ı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 338 hafta İngiltere tekli listelerinde kalmayı başardı ve 2003'ün en çok dinlenen şarkısı oldu.

Yine dinleme rekorları kıran Ed Sheeran, 2014'te Thinking Out Loud, 2017'de Shape Of You ve 2021'de Bad Habits şarkılarıyla listelerde ilk sıralarda yerini aldı.

Noel şarkılarıysa hesaplamaların dışında bırakıldı.

Tüm listeler on yıllık periyotlar halinde BBC radyolarında 11 ve 12 Kasım'da yayınlanacak. Tony Blackburn, Johnnie Walker, Fearne Cotton ve Jack Saunders gibi isimler de misafir sunucu olarak programlara katılacak.

BBC Radyosu'nun editörlerinden Robert Gallacher, geçmişte üretilen klasik şarkıların bugünkü müzik dinleyicisi tarafından ne kadar dinlendiğini ve değerlendirmeye alındığını görmenin harika olacağını söylüyor.

İşte 1950'lerden bu yana en çok dinlenen şarkılar:

1950'ler

1952 - Singin' In The Rain - Gene Kelly

1953 - That's Amore - Dean Martin

1954 - I've Got A Woman - Ray Charles

1955 - Tutti Frutti - Little Richard

1956 - I Walk The Line - Johnny Cash

1957 - Jailhouse Rock - Elvis Presley

1958 - Johnny B. Goode - Chuck Berry

1959 - Put Your Head On My Shoulder - Paul Anka

1960'lar

1960 - At Last - Etta James

1961 - Stand By Me by Ben E King

1962 - Cry To Me - Solomon Burke

1963 - Be My Baby - Ronettes

1964 - My Girl - The Temptations

1965 - I Can't Help Myself - Four Tops

1966 - Paint It Black - Rolling Stones

1967 - Ain't No Mountain High Enough - Marvin Gaye & Tammi Terrell

1968 - (Sittin' On The) Dock Of The Bay - Otis Redding

1969 - Here Comes The Sun - Beatles

1970'ler

1970 - Your Song - Elton John

1971 - Take Me Home Country Roads - John Denver

1972 - Tiny Dancer - Elton John

1973 - Jolene - Dolly Parton

1974 - Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd

1975 - Bohemian Rhapsody - Queen

1976 - Go Your Own Way - Fleetwood Mac

1977 - Dreams - Fleetwood Mac

1978 - September - Earth Wind & Fire

1979 - Don't Stop Me Now - Queen

1980'ler

1980 - Another One Bites The Dust - Queen

1981 - Don't Stop Believin' - Journey

1982 - Africa - Toto

1983 - Sweet Dreams (Are Made Of This) - Eurythmics

1984 - Wake Me Up Before You Go Go - Wham

1985 - Summer Of '69 - Bryan Adams

1986 - Livin' On A Prayer - Bon Jovi

1987 - I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston

1988 - Everywhere - Fleetwood Mac

1989 - We Didn't Start The Fire - Billy Joel

1990'lar

1990 - Thunderstruck - AC/DC

1991 - Smells Like Teen Spirit - Nirvana

1992 - Creep - Radiohead

1993 - What Is Love? - Haddaway

1994 - Juicy - The Notorious B.I.G

1995 - Wonderwall - Oasis

1996 - No Diggity - Blackstreet Ft. Dr Dre

1997 - Bitter Sweet Symphony - The Verve

1998 - Iris - Goo Goo Dolls

1999 - No Scrubs - TLC

2000'ler

2000 - Dancing In The Moonlight - Toploader

2001 - How You Remind Me - Nickelback

2002 - Lose Yourself - Eminem

2003 - Mr Brightside - The Killers

2004 - Let Me Love You - Mario

2005 - I Bet You Look Good On The Dancefloor - Arctic Monkeys

2006 - Naïve - The Kooks

2007 - Fluorescent Adolescent - Arctic Monkeys

2008 - I'm Yours - Jason Mraz

2009 - Party In The USA - Miley Cyrus

2010'lar

2010 - Love The Way You Lie - Eminem Ft. Rihanna

2011 - Someone Like You - Adele

2012 - Let Her Go - Passenger

2013 - Riptide - Vance Joy

2014 - Thinking Out Loud - Ed Sheeran

2015 - Cheap Thrills - Sia

2016 - Say You Won't Let Go - James Arthur

2017 - Shape Of You - Ed Sheeran

2018 - Someone You Loved - Lewis Capaldi

2019 - Dance Monkey - Tones & I

2020'ler

2020 - Head & Heart - Joel Corry Ft. MNEK

2021 - Bad Habits - Ed Sheeran

2022 - As It Was - Harry Styles