Haremlique Istanbul, geçtiğimiz Mart ayında tasarımlarını İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Harrods Mağazası’nda müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. Dünyanın önde gelen lüks mağazalarından biri olan Harrods’ın “Yatak Odası ve Banyo” bölümünde açılan Haremlique Istanbul Köşesi’e, mağazanın web sitesi üzerinden de ulaşılabildiği kaydedildi.
Harrods’daki Haremlique Istanbul Köşesi’nde müşterilerin beğenisine sunulan ürünler arasında toile de jouy tekniği ile hazırlanmış Gates of Paradise koleksiyonundan yatak örtüsü ve dekoratif yastıklar, monogram deseniyle tasarlanmış Tünel koleksiyonu, dantel işlemesi ile süslenmiş Esma ve Pierre Loti nevresim takımının yer aldığı belirtildi.
Markanın imza tasarımlarından biri olan ve toile de jouy tekniği ile yaratılmış desenler içeren Hasbahçe ve Secret Garden koleksiyonlarının da bulunduğu Haremlique Istanbul Köşesi’nde ayrıca kaşmir throw, havlu, kapitone ipek yatak örtüsü ve dekoratif yastık gibi ürünlerin de sergilendiği kaydedildi.
'TÜRK MARKALARIN POTANSİYELİ YÜKSEK'
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, mağazaların kapalı olduğu dönemde Harrods.com üzerinden İngiltere’deki müşterilerine hizmet vermeye devam eden Haremlique Istanbul'un gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyleyen Haremlique Istanbul markasının kurucularından Caroline N. Koç, "Ev tekstilinde dünyaya açılmaya devam eden bir Türk markası olarak en kaliteli malzemeleri kullanarak yerel üretimi destekliyoruz. Yurt dışında ilk mağazalarımızı Kuveyt ve Riyad’da açmıştık. Ardından ABD pazarına Four Seasons otelinin içinde yer alan Miami mağazamız ile giriş yaptık. Daha sonrasında ise New York’un ünlü alışveriş merkezi 5'inci Cadde’de yer alan 118 yıllık mağaza Bergdorf Goodman’da ve yine ABD’nin 156 yıllık lüks mağaza zinciri Bloomingdale’s Dubai mağazasında ürünlerimizi sergilemeye başladık. Son olarak, bu yılın Mart ayında İngiltere’deki Harrods’ın üçüncü katında bulunan ‘Yatak Odası ve Banyo’ bölümünde kurulan Haremlique Istanbul Köşesi’nde tasarımlarımızı beğeniye sunduk" dedi.
Koç, "Müşterilerin ilgisi ve olumlu geri dönüşleri bizi son derece mutlu ederken, aynı zamanda İngiltere pazarındaki etkinliğimizi arttırma hedefimiz doğrultusunda bizi gelecek dönem için cesaretlendirdi. Türk tekstil markalarının geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya pazarlarında büyük bir potansiyeli olduğuna ve katma değeri yüksek işler yaratabileceğine inanıyorum. Yeter ki ‘sürdürülebilir ve yeşil üretim’ gibi makro trendleri ve son yıllarda hızla değişen müşteri beklentilerini doğru okumaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
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