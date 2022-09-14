İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinden döndü

İngiltere'de temmuzda yüzde 10.1 ile 40 yılın zirvesine yükselen yıllık enflasyon ağustosta yüzde 9.9'a geriledi.

Enflasyon yüzde 10'luk piyasa beklentisinin hafif altında kaldı.

Ağustosta tüketici fiyatları temmuza göre yüzde 0.5 artarken yıllık enflasyonun gerilemesinde akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Gıda ve enerji dışarıda bırakılara hesaplanan çekirdek enflasyon ise ağustos ayında yüzde 6.3 oldu. Temmuzda çekirdek enflasyon yüzde 6.2 olarak açıklanmıştı.