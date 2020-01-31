HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) İngiltere'de 2 kişide tespit edildiği açıklandı. İngiliz yetkililer, bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise İtalya’da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını bildirdi. Olay sonrası İtalya ile Çin arasındaki uçak seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

İtalya Başbakanı Conte'nin verdiği bilgilere göre; bir süre önce ülkeye gelen ve birkaç gündür hastanede olan 2 Çinli turistte koronavirüs tespit edildiğini, Çinli çiftin Roma'da kaldığı otel odasının mühürlendiğini söyledi.