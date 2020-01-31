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Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV),bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 20 ülkede görüldü.
Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden olan ve 9 bin 692 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
VİRÜS, ÇİN DE DAHİL 20 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.
Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),İtalya ve Finlandiya'ya da sıçradı.
ÇEVRİMİÇİ HARİTA GELİŞTİRİLDİ
Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritadan hangi ülkede kaç vaka var, kaç kişi hayatını kaybetti ve kaç kişi iyileşti gibi bilgilere ulaşmak mümkün.
Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:
"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 10, Makao Özel İdari Bölgesi 9, Tayvan 8, Tayland 14, Japonya 11, Singapur 10, Avustralya 9, Malezya 8, Güney Kore 11, ABD 6, Fransa 6, Almanya 5, BAE 4, Kanada 3, İtalya 2, Vietnam 2, Hindistan 1, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1 ve Finlandiya 1."
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ULUSLARARASI ACİL DURUM İLAN ETTİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, dün yaptığı toplantıdan sonra, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.
Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.
ABD, Japonya ve Güney Kore, Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesine başlarken birçok ülke de tahliye hazırlığı yapıyor.
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