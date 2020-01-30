HABERTURK.COM

Sosyal medyada dün İstanbul Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs gerekçesiyle yeşil alanın kapatıldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi ve yapılan tetkikleri sonrasında koronavirüs enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Bugün yine sosyal medyada Taylandlı bir hastada koronavirüs tespit edilmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeşil alanın kapatıldığı ve hastalara maske dağıtıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün koronavirüs şüphesiyle hastaneye herhangi bir başvuru olmadı.

"TABURCU OLDU"

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi ve yapılan tetkikleri sonrasında koronavirüs enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile tedavisi düzenlenerek hastanemizden taburcu olmuştur" ifadelerine yer verildi.

İHMALİ OLAN ÇALIŞANLAR HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başhekimlik'ten yapılan açıklamada ise, "28/01/2020 tarihinde saat 22:30 sularında hastanemiz acil servisine ateş, halsizlik şikayeti nedeni ile başvuran 19 yaşında bayan hasta hastanemizde çalışan acil uzmanı tarafından acil servis yeşil alanda değerlendirilmesi sonrasında Başhekimliğimizin bilgisi dışında koronavirüs enfeksiyonu ön tanısı şüphesi ile ilgili uzman tarafından yazılan bir not ile müşaade altına alınmıştır.

Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi ve yapılan tetkikleri sonrasında koronavirüs enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile tedavisi düzenlenerek hastanemizden taburcu olmuştur. Hastanemizin hiçbir biriminde karantina uygulaması yapılmamıştır ve acil servisimiz de dahil olmak üzere tüm birimlerimiz kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Kamu oyunda oluşan yanlış anlaşılma ve bilgi kirliği nedeni ile Başhekimliğimiz adına tüm halkımızdan özür dileriz. İhmali olan çalışanlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.