İngiltere Başbakanı açıklandı

İngiltere Başbakanlık seçim sonuçları belli oldu mu? İngiltere Başbakanı kim oldu?

İngiltere'de Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın istifasının ardından yerine geçecek kişinin belirlenmesi için genel seçime gidilmedi. Yeni başbakanı partinin yaklaşık 173 bin üyesi belirledi. İşte detaylar...

İNGİLTERE BAŞBAKANLIK SEÇİMİ YAPILDI MI?

İngiltere'nin başbakanlık genel seçimi yapılmadı. Bunun yerine parti içerisinde bulunan 173 bin üye yeni başbakanı seçti. Seçime katılan kişi sayısı yüzde 82.6, reddedilen oy sayısı ise 600.

Seçimde partinin 172 bin 438 üyesi oy kullandı. Oyların 81 bin 326'sını Liz Truss, 60 bin 399'unu Sunak aldı.

654 oy geçersiz sayılırken, seçime katılım oranı yüzde 82,6 oldu.

İNGİLTERE BAŞBAKANI KİM OLDU?

İngiltere’de 10 numaraya taşınacak isim belli oldu. Partinin liderlik koltuğuna seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

İNGİLTERE NEDEN GENEL SEÇİM YAPMADI?

İngiltere'de başbakanın istifası genel seçime gidilmesi gerektiğini göstermiyor. Bunun yerine istifadan sonra partili milletvekilleri ve parti üyeleri yeni bir lider seçiyor. Partililer iki aday kalıncaya dek seçimlerine devam ediyor. Bu seçimde son ikiye kalan isimler Liz Truss ve Rishi Sunak oldu. Seçimi kazanan kişi ise Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu.