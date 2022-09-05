İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere seçiminin sonuçları belli oldu ve Liz Truss ülkenin Başbakanlık oylamasında kazanan isim oldu. Bu kapsamda araştırılan Liz Truss sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

LIZ TRUSS'IN TÜRKİYE HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE SÖYLEMLERİ NELER?

The Times’ta yer alan habere göre, Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınırdışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye gibi ülkeleri de eklemeye çalışacağını söyledi. Buna göre Truss, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen Türkiye ile müzakereleri başlatmak istediğini belirtti. Liz Truss seçimleri kazandı ve ülkenin başbakanı oldu.

KRALİÇE ELIZABETH VE LIZ TRUSS NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

İngiltere'nin yeni lideri Liz Truss, yarın sabah Kraliçe ile görüşmek için İskoçya'ya gidecek.