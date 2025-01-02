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        Haberler Dünya İngiliz vekillerden Elon Musk'a tepki | Dış Haberler

        İngiliz milletvekilleri, aşırı sağcı lideri savunduğu için Elon Musk'a tepki gösterdi

        Aşırı sağ fikirlerin politikada olumlu etkiler yaratacağını iddia eden Elon Musk, İngiltere'de Suriyeli bir sığınmacıya iftira attığı için cezaevine gönderilen Robinson için özgürlük talebinde bulundu. İngiliz vekiller ise aşırı sağa verdiği destekten ötürü Elon Musk'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 23:40 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:41
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        İngiliz vekillerden Elon Musk'a tepki
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        Musk, Suriyeli sığınmacı Cemal Hicazi'ye attığı iftiralar ve mahkeme hükümlerine uymadığı için cezaevine gönderilen, İngiltere'de aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Ligi'nin eski lideri Robinson için X'te yaptığı paylaşımda, "Tommy'yi serbest bırakın." ifadesini kullandı.

        Robinson'a verilen destek mesajlarına da yorum yapan Musk'ın paylaşımına İngiliz milletvekilleri Politico internet sitesine yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

        İngiltere'de 2024 yazında aşırı sağa karşı büyük bir eylem düzenleyen Walthamstow'dan milletvekili seçilen İşçi Partili Stella Creasy, "Musk, sadece Robinson'a değil aynı zamanda Almanya'da Almanya için Alternatif Partisine (AfD) destek vererek demokrasi için ne kadar büyük bir problem olduğunu gösteriyor." dedi.

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        Creasy, aşırılık yanlılarının sahip olduğu para ve organizasyonların görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, siyasetin finansmanına yönelik yasaları yeniden düzenlenme ve aşırı sağa destek verip cesaretlendirenlere hesap sorma çağrısında bulundu.

        Liberal Demokrat Partinin Winchester milletvekili Danny Chambers, "Kendi sosyal medya platformu bulunan bir milyarderin aşırı sağı desteklemesi gerçekten endişe verici." ifadesini kullandı.

        Chambers, Musk'ın, basını ve insanları etkileyecek finansal kaynaklara ve sosyal medya gücüne sahip olduğunu belirterek, "Robinson'a verdiği destek, siyasi söylemleri de etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        İşçi Partisinden ismini vermek istemeyen bir milletvekili ise Musk'ın söylemlerini tehlikeli bulduğunu belirterek, "Toplulukların bir araya gelip birlikte çalışacağı zamanda etkili bir isim çıkıp ayrılık tohumları ekiyor ve nefreti yayıyor." yorumunu yaptı.

        İşçi Partisinden bir diğer milletvekili de insanların bu söylemlerden etkilenmesine dikkati çekerek, "Elon Musk'ın yenilikçi ruhu hayranlık verici ancak Tommy Robinson'a verdiği destek bundan sapmak demektir." ifadesini kullandı.

        Ülkedeki aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Liginin kurucusu Robinson, 2021'de 16 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Hicazi'nin okulundaki kız öğrencileri taciz ettiği iddiasını ortaya atmış ancak çocuğun açtığı davada iddiaların iftira olduğu ortaya çıkmıştı.

        100 bin sterlin (yaklaşık 4,5 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum edilen Robinson, bu dava ve diğer bazı davalarında mahkeme hükümlerine uymadığı için Ekim 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Tutukluluğu öncesi Robinson, sık sık göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırgan sosyal medya paylaşımları yapmış ve geçen yıl İngiltere'deki aşırı sağcı sokak olaylarını desteklemişti.

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