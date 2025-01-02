İngiliz vekillerden Elon Musk'a tepki

Musk, Suriyeli sığınmacı Cemal Hicazi'ye attığı iftiralar ve mahkeme hükümlerine uymadığı için cezaevine gönderilen, İngiltere'de aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Ligi'nin eski lideri Robinson için X'te yaptığı paylaşımda, "Tommy'yi serbest bırakın." ifadesini kullandı.

Robinson'a verilen destek mesajlarına da yorum yapan Musk'ın paylaşımına İngiliz milletvekilleri Politico internet sitesine yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

İngiltere'de 2024 yazında aşırı sağa karşı büyük bir eylem düzenleyen Walthamstow'dan milletvekili seçilen İşçi Partili Stella Creasy, "Musk, sadece Robinson'a değil aynı zamanda Almanya'da Almanya için Alternatif Partisine (AfD) destek vererek demokrasi için ne kadar büyük bir problem olduğunu gösteriyor." dedi.

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Creasy, aşırılık yanlılarının sahip olduğu para ve organizasyonların görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, siyasetin finansmanına yönelik yasaları yeniden düzenlenme ve aşırı sağa destek verip cesaretlendirenlere hesap sorma çağrısında bulundu.