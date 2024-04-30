İngiliz kadın, doğada bulduğu kaya sansarı yavrusunu evinde besledi

Etrafta araştırma yaptık ama annesinde bir iz göremedik. Gündüz vakti olması biraz sıra dışıydı. Hava kararmak üzere olduğundan onun bir domuz tarafından yenilmesinden endişe ettiğimiz için eve getirdik. Sütle karıştırdığım kedi mamasını verdim ve hemen yedi. Çok acıkmıştı. Hazırladığım mamaya bayılıyor." dedi.