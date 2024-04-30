Rusya'dan Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı: En az 5 ölü

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Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde deniz kıyısındaki popüler bir parkta bulunan ve 'Harry Potter Kalesi' olarak bilinen bir eğitim kurumuna füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az beş kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Binanın aynı zamanda saldırıda yaralandığı söylenenler arasında bulunan tanınmış eski milletvekili Serhiy Kivalov'un ikametgahı olduğu bildirildi.

Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, “Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar" dedi. Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi. Bölge valisi Oleh Kiper, aralarında dört yaşında bir çocuğun da bulunduğu sekiz yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi. Yaralılar arasında bir başka çocuk ve hamile bir kadın da bulunuyor.