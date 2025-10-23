İngiliz çay devi Ahmad Tea Türkiye'de büyümeyi hedefliyor

1986 yılında kurulan ve global bir marka olarak, bugün 90’dan fazla ülkede faliyet gösteren Ahmad Tea, Nielsen 2024 verilerine göre Türkiye çay pazarındaki payı yüzde 0,3’e ulaştı. 2023’e kıyasla yüzde 102 değer ve yüzde 94 hacim artışıyla büyüme gerçekleştirdi. Şirket, bu büyümeyi uzun vadede desteklemek amacıyla Türkiye’de fabrika yatırımı seçeneklerini değerlendiriyor.

"MARKANIN EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARLARINDAN BİRİ OLACAK"

Türkiye’deki ilk basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Ahmad Tea Direktörü Mostafa Afshar, Türkiye’deki güçlü çay kültürünün Ahmad Tea’nin değerleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu belirterek, "Buradaki hedefimiz, markamızı sadece bir çay markası olarak değil, kalite ve özenin sembolü olarak konumlandırmak. Türk tüketicisinin rafine damak zevki ve çaya olan tutkusu, bizim için ilham verici. Premium karışımlarımız ve lezzet tutkumuzla Türkiye’de uzun soluklu bir hikâye yazmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yılda, Türkiye’nin en güçlü büyüme pazarlarımızdan biri olmasını öngörüyoruz” dedi.

Ahmad Tea Global Pazarlama Direktörü Tracey Wakelin ise Türkiye’nin markaları için sunduğu potansiyele dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin çayla kurduğu kültürel bağ, Ahmad Tea için büyük bir fırsat. Amacımız, bu köklü çay geleneğine zarafet ve ilham katmak. Premium segmentte güvenilir bir marka olarak konumlanırken, her temas noktasında tüketicilerle güçlü bir duygusal bağ kurmayı ve üstün lezzetli çay ile sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yapraklar arasındaki bağı pekiştirmeyi hedefliyoruz” Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu altına çizen Ahmad Tea Türkiye Genel Müdürü Davood Bayrami de markanın önceliklerini şöyle özetledi: "Burada uzun vadeli bir büyüme planıyla, dağıtım ağımızı genişletmeyi, marka bilinirliğimizi artırmayı ve premium segmentteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türk tüketicisinin kaliteye ve otantik deneyimlere verdiği değer, Ahmad Tea’nin DNA’sıyla mükemmel bir uyum içinde. Önümüzdeki dönemde perakende, online satış ve HORECA kanallarında varlığımızı artırarak istikrarlı bir büyüme sağlamayı planlıyoruz” "GÜNDE 500 FİNCANA KADAR TADIM YAPIYORUZ" Markanın Kıdemli Çay Tadım Uzmanı Dominic Marriott, her bir çay tadım odasında, kalite ve lezzet tutarlılığını sağlamak için günde 500 fincana kadar tadım yaptıklarını belirterek, "Üretim süreçlerimizin tamamında tam izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını kesintisiz koruyoruz” dedi.