Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.655,03 %0,98
        DOLAR 41,9852 %0,13
        EURO 48,7721 %0,00
        GRAM ALTIN 5.551,81 %0,38
        FAİZ 40,58 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 66,48 %1,50
        BITCOIN 109.269,00 %1,47
        GBP/TRY 56,0187 %-0,05
        EUR/USD 1,1590 %-0,18
        BRENT 65,48 %4,60
        ÇEYREK ALTIN 9.079,16 %0,40
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda İngiliz çay devi Ahmad Tea Türkiye'de büyümeyi hedefliyor - Alışveriş Haberleri

        İngiliz çay devi Ahmad Tea Türkiye'de büyümeyi hedefliyor

        Dört kuşaktır aile sahipliğinde yönetilen Ahmad Tea Türkiye çay pazarındaki payı yüzde 0,3'e ulaştı. Ahmad Tea Direktörü Mostafa Afshar, "Türk tüketicisinin rafine damak zevki ve çaya olan tutkusu, bizim için ilham verici. Premium karışımlarımız ve lezzet tutkumuzla Türkiye'de uzun soluklu bir hikâye yazmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yılda, Türkiye'nin en güçlü büyüme pazarlarımızdan biri olmasını öngörüyoruz" dedi. Şirket, bu büyümeyi uzun vadede desteklemek amacıyla Türkiye'de fabrika yatırımı seçeneklerini değerlendiriyor

        Giriş: 23.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiliz çay devi Türkiye'de büyümeyi hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        1986 yılında kurulan ve global bir marka olarak, bugün 90’dan fazla ülkede faliyet gösteren Ahmad Tea, Nielsen 2024 verilerine göre Türkiye çay pazarındaki payı yüzde 0,3’e ulaştı. 2023’e kıyasla yüzde 102 değer ve yüzde 94 hacim artışıyla büyüme gerçekleştirdi. Şirket, bu büyümeyi uzun vadede desteklemek amacıyla Türkiye’de fabrika yatırımı seçeneklerini değerlendiriyor.

        "MARKANIN EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARLARINDAN BİRİ OLACAK"

        Türkiye’deki ilk basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Ahmad Tea Direktörü Mostafa Afshar, Türkiye’deki güçlü çay kültürünün Ahmad Tea’nin değerleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu belirterek, "Buradaki hedefimiz, markamızı sadece bir çay markası olarak değil, kalite ve özenin sembolü olarak konumlandırmak. Türk tüketicisinin rafine damak zevki ve çaya olan tutkusu, bizim için ilham verici. Premium karışımlarımız ve lezzet tutkumuzla Türkiye’de uzun soluklu bir hikâye yazmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yılda, Türkiye’nin en güçlü büyüme pazarlarımızdan biri olmasını öngörüyoruz” dedi.

        REKLAM

        Ahmad Tea Global Pazarlama Direktörü Tracey Wakelin ise Türkiye’nin markaları için sunduğu potansiyele dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Türkiye’nin çayla kurduğu kültürel bağ, Ahmad Tea için büyük bir fırsat. Amacımız, bu köklü çay geleneğine zarafet ve ilham katmak. Premium segmentte güvenilir bir marka olarak konumlanırken, her temas noktasında tüketicilerle güçlü bir duygusal bağ kurmayı ve üstün lezzetli çay ile sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yapraklar arasındaki bağı pekiştirmeyi hedefliyoruz”

        Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu altına çizen Ahmad Tea Türkiye Genel Müdürü Davood Bayrami de markanın önceliklerini şöyle özetledi:

        "Burada uzun vadeli bir büyüme planıyla, dağıtım ağımızı genişletmeyi, marka bilinirliğimizi artırmayı ve premium segmentteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türk tüketicisinin kaliteye ve otantik deneyimlere verdiği değer, Ahmad Tea’nin DNA’sıyla mükemmel bir uyum içinde. Önümüzdeki dönemde perakende, online satış ve HORECA kanallarında varlığımızı artırarak istikrarlı bir büyüme sağlamayı planlıyoruz”

        "GÜNDE 500 FİNCANA KADAR TADIM YAPIYORUZ"

        Markanın Kıdemli Çay Tadım Uzmanı Dominic Marriott, her bir çay tadım odasında, kalite ve lezzet tutarlılığını sağlamak için günde 500 fincana kadar tadım yaptıklarını belirterek, "Üretim süreçlerimizin tamamında tam izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını kesintisiz koruyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Habertürk Anasayfa