SON DAKİKA!

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Türk kadınının dünya çapında başarısısına bugün yeni bir halka eklendi. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Abay yeni görevine 1 Ocak 2020 itibariyle başlayacak. Ataması Avrupa Merkez Bankası tarafından onaylanan Abay, İcra Kurulu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 38.4 milyon müşteriye hizmet veriyor.
34 YAŞINDA ING TÜRKİYE'NİN GENEL MÜDÜRÜ OLDU
ING Türkiye'ye 2011 yılında 34 yaşındayken Genel Müdür olarak atanan Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılında ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. Kariyerine 1998 yılında danışmanlık şirketi McKinsey&Company'de başlayan Abay, San Francisco ve New York ofislerinde de görev yaptıktan sonra İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışmış ve bankacılık sektörüne danışmanlık vermişti. Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi eğitimi alan ve Harvard Business School'da MBA yapan Abay, 1977 doğumlu ve iki çocuk annesi.
"DİJİTALLEŞME VE MÜŞTERİ ODAĞI TUTKUSU DEĞERLİ KATKI SAĞLAYACAK"
ING Grubu CEO'su Ralph Hamers, Pınar Abay'ın yeni görevinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Hamers "Kendisinin liderliğinde ING Türkiye başarılı bir şekilde dijital ve inovatif bir organizasyona dönüştü. Abay'ın bankacılık sektörüne ve ING'ye dair derin bilgisinin yanı sıra müşteri ve çalışan odağı tutkusu; Hollanda ve Belçika'daki bankacılık organizasyonlarımızın entegrasyon sürecini daha da ileri taşıma konusunda çok değerli katkı sağlayacak" diye konuştu.
Pınar Abay da, yeni görevinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "ING Grubu gibi büyük bir ailenin tepe yönetiminde yer almak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. ING'nin benimsediği, insanların iş ve özel hayatlarında her zaman bir adım önde olmaları amacına yürekten inanıyor, bu amaca yönelik atılacak adımların parçası olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum."
YÜKSEK ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
Pınar Abay, ING Türkiye'yi dijital bankacılık vizyonuyla müşteri odaklı bir yapıya dönüştürmek için teknolojik altyapı yatırımlarına hız verirken, kurum içerisinde kültürel dönüşüme de liderlik etti. Yenilikçi insan kaynağı uygulamalarıyla birlikte inovasyon kültürünü de destekleyen Abay'ın liderliğinde ING Türkiye Grup içerisinde hem teknoloji hem de yetenek ihraç eder konuma geldi. ING Türkiye bu dönemde işveren markası olma yolunda da önemli gelişme kaydetti ve tüm ING Grubu içerisinde çalışan memnuniyeti en yüksek ülkeler arasında yer aldı.
ABAY'IN YERİNE YAPILACAK ATAMA KISA SÜREDE DUYURULACAK
Pınar Abay'dan boşalan ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine yeni atamayla ilgili bilgilendirme ise en kısa zamanda yapılacak.
https://twitter.com/ingturkiye/status/1207921823159144448?s=20
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