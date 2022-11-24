17 dakikada ‘full’ şarj ile Türkiye'de

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Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Infinix, Türkiye’de pazara sunulan yeni akıllı telefon modelleri NOTE 12 VIP ile birlikte NOTE 12 G96’yı tanıttı. NOTE 12 VIP, 120W Hyper şarj, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7" FHD+ Süper Light AMOLED ekran ve 108MP sinematik üçlü kamerası ile dikkat çekerken, NOTE 12 G96 modeli ise ultra ince cam tasarım ile geliyor. Her iki modelde ayrıca 5 GB'a kadar genişletilebilir bellek özelliği de bulunuyor. 120W Hyper şarj özelliğinin 4500 mAh batarya ile entegre edildiği Infinix, NOTE 12 VIP, 17 dakikada yüzde 1'den yüzde 100 doluma ulaşıyor. Çift şarjlı ve çift hücreli bir pil kullanılan telefon, şarj cihazı, devre ve pil için 103 şarj ve pil koruma özelliğini içeriyor.

18 TERMAL SENSÖRLE CİHAZIN SICAKLIĞI İZLENİYOR Cihazın sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izleyen 18 termal sensörle birlikte gelen NOTE 12 VIP’de şarj malzemesinin uzun ömürlü olması için şarj kablosunun korozyon direncini artıran platin süper iletken malzeme kullanılmış. NOTE 12 ailesinin bir diğer üyesi olan NOTE 12 G96 ise 33 W Süper şarj desteğine sahip 5000 mAh pil kapasitesi ile birlikte geliyor. 6.7" FHD+ Super Light AMOLED ekran, 120 Hz ultra yenileme hızı ve 360 Hz dokunmatik örneklemeye sahip olan NOTE 12 VIP’in ekranı, kullanıcılara yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 1 milyardan fazla renge sahip 10 bit renk derinliği özelliği de sunuyor. NOTE 12 G96'de ise 6.7 inç FHD+ Gerçek Renkli AMOLED ekran bulunuyor.

OYUN İŞLEMCİSİ İLE GELİYOR E-spor seviyesi bir oyuncu telefonu olarak geliştirilen Infinix NOTE 12 serisi bunun için bir oyuncu işlemcisi barındırıyor. NOTE 12 G96 ve NOTE 12 VIP gücünü MediaTek Helio G96 oyun işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 2.05 GHz'e kadar hızlanan iki Arm Cortex-A76 işlemci çekirdeği ve yapay zekayı kullanmak üzere tümleşik olarak çalışan Arm Mali G57 GPU'yu içeriyor. Infinix, NOTE 12 VIP ve NOTE 12 G96'nın 8 GB belleğini 5 GB'a kadar genişletilmiş RAM sağlamak için RAM ve ROM'u entegre ederek 13 GB'a çıkarıyor.

LAZER ALGILAMALI OTOMATİK ODAKLAMA NOTE 12 VIP modelinin üçlü kamerası, 108 MP sinematik kamera, 13 MP ultra geniş açılı bir lens ve lazer algılamalı otomatik odaklı bir derinlik lensinden oluşuyor. Ana kamera, 12000x9000 ultra yüksek çözünürlük ve büyük bir 1/1,67 inç sensör içeriyor ve daha fazla ışık alan büyük 1,92μm pikseller üreten 9'u 1 arada piksel gruplamayı destekliyor. NOTE 12 G96 modelinde ise derinlik ve yapay zeka destekli 50MP ultra gece kamerası yer alıyor. NOTE 12 serisindeki tüm cihazlar, selfie çekimleri için 16 MP ön kamera ile birlikte geliyor.

TÜRKİYE FİYATI 8 BİN İLE 13 BİN TL ARASINDA Tanıtım etkinliğinde verilen bilgiye göre NOTE 12 128 GB modeli 7 bin 999 TL, NOTE 12 256 GB modeli 8 bin 999TL ve NOTE 12 VIP modeli ise 12 bin 999 TL’lik satış fiyatıyla Türkiye’de Vodafone, Hepsiburada, Trendyol ve diğer kanallarda satışa sunuldu. Tanıtım etkinliğinde konuşan Infinix Mobility Bölge Direktörü Chris Xu, NOTE 12 Serisi ile ilgili olarak, "Bu seri, hızlı şarj gücü ve e-spor seviyesi oyun performansını, hafif, esnek ve yüksek performanslı bir cihaza ihtiyaç duyan profesyoneller için ikonik bir tasarımda bir araya getiriyor” dedi. Infinix, etkinlikte ayrıca NOTE 12 serisi ile PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar ve PMNC Turnuvası’na ana sponsor olduğunu duyurdu. Sponsorluk işbirliği kapsamında projenin yüzü ise sanatçı Ece Seçkin oldu.