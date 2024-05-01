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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de nobilya imalathanesinde yangın

        İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

        Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 03:10 Güncelleme: 01.05.2024 - 03:10
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        Mobilya imalathanesinde yangın
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Güverte Sokak'ta iki katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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