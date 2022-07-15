İnebahtı Savaşı önemi ve özeti

Osmanlı donanmasının neredeyse tamamının kaybedilmesiyle sonuçlanan İnebahtı Deniz Savaşı nerede yapıldı? İnebahtı Deniz Savaşı tarihi kaçtır? İşte, İnebahtı Deniz Savaşı nedenleri, sonuçları, önemi ve özeti hakkındaki tüm detaylar…

İLK OSMANLI - BİZANS SAVAŞI NE ZAMAN YAPILDI?

İnebahtı Deniz Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

İnebahtı Deniz Savaşı ya da İnebahtı Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti ile İspanya, Papalık, Venedik, Ceneviz ve Malta’dan oluşan Haçlı donanması arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle sonuçlanan İnebahtı Deniz Savaşı tarihi, 1571’dir.

Peki, Osmanlı ordusuna komutanlık yapan, İnebahtı Deniz Savaşı Kaptanı Deryası kimdir? 1571 İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı Devleti Kaptan-ı Derya’sı Müezzinzade Ali Paşa’dır.

İnebahtı Deniz Savaşı Özeti

1. Selim döneminde Venedik idaresi altında bulunan Kıbrıs’a sefer düzenlemesi ve Kıbrıs’ın, Osmanlı Devleti tarafından 1570 tarihinde fethedilmesi üzerine başta Papalık ve İspanya olmak üzere birçok batılı devlet bir araya geldiler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, birisi Kıbrıs’ı korumak diğeri de henüz alınmamış olan Magosa’ya ikmal yapmak için iki ayrı donanma hazırladı.

Kıbrıs’a gidecek olan Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa harekete geçerek; önce Magosa’ya gelmiş ve burada gerekli ikmali yaparak, Rodos Boğazı’nda Haçlıları karşılamak üzere bölgeye hareket etmişti. İkinci donanmanın serdarı Pertev Mehmed Paşa da bölgeye doğru ilerlemiş ve iki donanma birleşerek Girit üzerine harekete geçmiştir. Uzun süre Ege Denizi’nde dolaşan Osmanlı donanması, Girit Adası ve civarında 5-6 gün süren yağmalamalar gerçekleştirmiş ve ardından İnebahtı’ya gelerek, gemilerini demirlemişti. Osmanlı donanması İnebahtı’da beklerken, Haçlıların gelmekte olduğunun haberi alındı ve savaş pozisyonuna geçildi.

İki donanma, 7 Ekim 1571 tarihinde İnebahtı Körfezi’nde karşı karşıya geldiler. Yaklaşık 230 parça gemi ve 25 bin askerden oluşan Osmanlı donanması ile 243 gemi ve 37 bin askere sahip olan Haçlı donanması kora kor bir mücadeleye giriştiler. Öğlen saatleri başlayıp, akşam sona eren ve çok kanlı cereyan eden savaşın sonunda, uzun zamandır Ege’de olduğu için yorgun düşmüş olan Osmanlı donanması ağır bir mağlubiyet aldı.

İnebahtı Savaşı Nedenleri

7 Ekim 1571 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin mağlup olduğu İnebahtı Savaşı nedenleri şunlardır:

Osmanlı Devleti’nin 1570’de Kıbrıs’ı fethetmesi üzerine Venedik’in Kıbrıs’ı geri almak istemesi.

Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyetine son verilmek istenmesi.

İnebahtı Deniz Savaşı Sonuçları

Osmanlı Devleti ile Haçlı donanması arasında yapılan İnebahtı Deniz Savaşı sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

Osmanlı Devleti, donanmasının büyük bir kısmını kaybetmiştir.

Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa şehit olmuştur.

Osmanlı Devleti Akdeniz’de büyük bir itibar kaybı yaşamıştır.

İnebahtı Deniz Savaşı Önemi

İnebahtı Deniz Savaşı’nın önemi; bu savaşın Haçlılar için kazanılmış bir savaş olmasına rağmen, sonuçları itibariyle geçici bir zafer olarak görünmesinden ileri gelmektedir. Öyle ki; tamamına yakını yok edilen Osmanlı donanması kısa bir süre içinde yeniden inşa edilmiş ve Tunus fethedilmiştir. Hatta Haçlılar, kazandıkları bu galibiyete rağmen Kıbrıs’ı, Osmanlı Devleti elinden alamamışlar ve Venedik, Kıbrıs için Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödemeye devam etmiştir.

Tüm bu bilgiler; İnebahtı Savaşı sonrası, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın Venedik elçisine söylemiş olduğu şu sözü haklı çıkarır niteliktedir:

‘’Biz, Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik; siz ise İnebahtı’da bizi yenmekle, sadece sakalımızı kestiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez; fakat kesilen sakalın yerine daha gür çıkar.’’