İlk Osmanlı - Bizans Savaşı Ne Zaman Yapıldı ve Adı Nedir? Bizans İle İlk Kez Savaşan Osmanlı Padişahı Kimdir?

Kuruluşundan itibaren Bizans topraklarına akınlar gerçekleştiren ve Bizans ile ilk kez savaşan Osmanlı padişahı kimdir? Osmanlı Devleti’nin büyük bir zaferiyle sonuçlanan ilk Osmanlı Bizans savaşı ne zaman yapıldı? Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ilk savaş hakkında detaylı bilgiler bulabileceğiniz içeriğimizi siz değerli okuyucularımız için hazırladık.

İşte, Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ilk savaş hakkında tüm detaylar…

İlk Osmanlı Bizans Savaşı Nedir?

Tarihte bu iki devleti savaş meydanında karşı karşıya getiren ve ciddi çatışmaların yaşandığı ilk Osmanlı Bizans Savaşı adı Koyunhisar Savaşı’dır. Bir diğer adı da Bafeus Savaşı olan Koyunhisar Savaşı; 1302 tarihinde, bugün Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı olan Koyunhisar Köyü’nde meydana gelmiştir.

Peki, 1302 yılında gerçekleşen bu mücadelede, Bizans ile ilk kez savaşan Osmanlı padişahı kimdir? 1302 tarihinde yaşanan Koyunhisar Savaşı ile ilk kez Bizans ile savaşan Osmanlı padişahı, Osman Gazi’dir.

İlk Osmanlı Bizans Antlaşması Hangisidir?

Tarihte, bu iki devlet arasında gerçekleşmiş olan ilk Osmanlı Bizans antlaşması Koyunhisar Savaşı’nın ardından 1307 tarihinde yapılmıştır. Gerçekleşen bu antlaşma; Koyunhisar Savaşı’ndan sonra Uluabat Kalesi’ne sığınan Kite tekfurunun kendisine teslim edilmesini isteyen Osman Gazi ile Uluabat tekfuru arasında gerçekleşmiştir. Uluabat tekfuru; Osman Gazi ve soyundan gelen hiç kimsenin Uluabat Köprüsü’nü geçmemeleri şartıyla Kite tekfurunu Osman Gazi’ye teslim etmiştir.

İki devlet arasında gerçekleşen bu ilk Osmanlı Bizans antlaşması neticesinde Kite tekfuru, Osman Gazi’ye teslim edilmiş ve Koyunhisar Savaşı’nda şehit olan Aydoğu’ya karşılık olarak idam edilmiştir.

Koyunhisar (Bafeus) Savaşı

Osman Gazi günden güne bölgede gücünü arttırıyor ve Bizans Devleti’nin elinde tuttuğu İznik ile Sakarya Havzası için bir tehdit oluşturuyordu. Bunun üzerine Bursa, Kestel ve Orhaneli tekfurları birleşerek yükselen bu Osmanlı tehlikesine karşı askeri bir kuvvet oluşturdular. Tekfur kuvvetlerine, İstanbul’dan gelen 2000 kişilik paralı askerlerden oluşan merkezi ordunun da eklenmesiyle, birlikler Osmanlı Devletine karşı harekete geçti. İki ordu İznik’in güneybatısında bulunan Koyunhisar (Bafeon) isimli mevkide karşı karşıya geldiler. Osman Bey, tekfur askerleri ve merkezi ordudan oluşan birleşik Bizans birliklerini ağır bir yenilgiye uğrattı. 9 gün boyunca yaşanan şiddetli çatışmaların neticesinde kayıplar veren Bizans birliklerinin İznik’e geri çekilmeleriyle, Osmanlı Devleti Koyunhisar Savaşı’nda önemli bir zafer elde etti.

Koyunhisar Savaşı Nedenleri

Osman Bey’in İznik’i yeniden Türk topraklarına katmak istemesi

Bizans Devleti’nin, doğusunda gittikçe güçlenen Osmanlı varlığını tehdit olarak alması ve buna son vermek istemesi.

Koyunhisar Savaşı Sonuçları

Kite Kalesi Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

Bursa’nın üç tarafı da Osmanlı Devleti tarafından çevrildi.

Bizans İmparatorluğu’na bağlı olan tekfurların mağlup edilmesiyle, Bizans’ın askeri gücüne büyük bir darbe indirildi.

İznik ve İzmit’in fethinin önündeki önemli bir engel ortadan kalktı.

Harmankaya tekfuru Köse Mihal Müslüman oldu.

Koyunhisar Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Mekece, Lefke, Akhisar, Geyve ve Leblebici gibi Bizans için stratejik önemi olan kaleler Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.