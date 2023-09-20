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Yumuşak yapısı sebebiyle pek çok alanda kullanıma sahiptir. Büküldüğünde ya da eğildiğinde çığlık ya da ağlama sesine benzer bir ses çıkarır. 1863 yılında Almanya’da Ferdinand Reich ve Hieronymus Richter tarafından keşfedilen elementin ismi Latince "menekşe" anlamındaki "indicium" kelimesinden gelmektedir. İndiyum nedir? Nerelerde Kullanılır? İndiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

İndiyum Nedir?

Gümüşi renkte, yumuşak ve kolay dövülebilen bir metal olan indiyum, doğada nadir bulunan metallerden biridir. İndiyum çıkaran madenler bulunmasına karşılık genelde çinko mineralleriyle ya da demir, kurşun ve bakır mineralleriyle birlikte yer almaktadır. Isıtıldığında oksitlenen element havada oldukça kararlıdır. Metal formu ise düşük sıcaklıklarda etkilenmemektedir. İndiyum oksit ise sıcak asitlerde çözünen, suda çözünmeyen beyaz bir tozdur. İndiyum sülfat, suda çözünen, nem çekici beyaz tozdur. Elementin büyük çoğunluğu elektriği iyi ilettiği ve cama güçlü bir biçimde tutunduğu için dokunmatik ekranlarda ve düz ekran televizyonlarda kullanılmaktadır.

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İndiyum Nerelerde Kullanılır?

Element çok uyumlu bir metal olduğundan dolayı birçok metalle birlikte kullanılabilmektedir. Özellikle düşük sıcaklıklarda eriyebilen alaşımlar için ideal bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Altın ve platin alaşımlarını daha sert hale getirmek için çok az miktarda elementten eklenir. Bu tür alaşımlar dişçilik malzemeleri ve elektronik cihazlarda kullanılır. Lehimlere de eklenir. Bazı lehimleri güçlendirir ve lehimlerin çok kolay parçalanmasını önler. Ancak elementin en önemli kullanım alanını kaplama oluşturur. Uçak parçaları indiyum içeren alaşımlardan yapılmaktadır. İndiyum parçaların yıpranmasına veya havadaki oksijenle reaksiyona girmesini önlemektedir. Sürtünme özelliği düşük olduğundan dolayı Formula 1 araçlarının bilyalı rulmanlarını kaplamak için de kullanılır. Kan ve akciğer araştırmaları gibi bazı kimyasal ve biyolojik araştırmalar için de element kullanılmaktadır.

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İndiyum Simgesi

İndiyum simgesi "In" harfleriyle ifade edilmektedir. Kimyasal olarak indiyum galyum ve talyuma benzeyen element, özellikleri itibariyle ikisinin ortasında yer almaktadır.

İndiyum Sembolü

İndiyum sembolü periyodik tabloda "In" sembolüyle temsil edilmektedir. Element, asitlerde çözünür ancak oda sıcaklığında oksijenle reaksiyona girmemektedir. Yüksek sıcaklıklarda indiyum oksit oluşturmak için oksijenle birleşmektedir.

İndiyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 5. periyodunun 13. grubunda yer alan elementin atom numarası 49'dur. Genellikle çinko cevherlerinde bulunan elementin yerkabuğundaki miktarı milyonda yaklaşık 0.1 parça olarak öngörülmektedir. Kanada, Çin ve Rusya’dan ithal edilir.

İndiyum Kullanım Alanları

Lehimler

Nükleer reaktör kontrol çubukları

Transistörler

Damıtıcılar

Foto ileticiler

Güneş gözlükleri

Kızıl ötesi dedektörler

Filtreler

Dekoratif kaplama uygulamaları

Sızdırmaz yapıştırıcılar

Yangın hortum başları

Çeşitli aynalar

Fotoseller

LED ışıklar

LCD ekranlar

Dokunmatik ekranlar

Lazerler

Güneş pilleri

Mikroçipler

Kaynakçı gözlükleri

Rulmanlar

Piller

Fişler

Sigortalar

İndiyum Özellikleri

Erime noktası 156 derece, kaynama noktası 2027 derecedir.

Metal formu, büküldüğünde kalaydaki “teneke ağlaması” denilen sese benzer tiz bir ses çıkarmaktadır.

Bileşikleri zehirli kabul edilir ve kalp, böbrek ve karaciğere zarar verebilir.

Geri dönüşüm uygulamalarından yılda 650 ton indiyum elde edilmektedir.

Ülkemizde indiyum madenciliği yapılmamaktadır.

İndiyum-111 izotopu, organ nakillerinde, beyaz kan hücrelerinin izlenmesinde, lösemi tedavisinde ve tümörlerin görüntülenmesinde kullanılmaktadır.

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