Zamanın karşısında kimse duramıyor. Hızlıca geçip giden yıllar içinde hepimizin dış görünüşü değişime uğruyor. O değişimler fotoğraflarla kayıt altına alınıyor. Sosyal medyada yayılan bir trend ile eski fotoğraflar tozlu raflardan çıkıyor ve yeniden canlandırılıyor. İşte eski aile fotoğraflarını yeniden canlandıran kişilerin paylaşımları...
"Babam ve ben Murray'i Besliyoruz. Aynı yer, aynı timsah... 15 yıl arayla çekildi..."
İlk fotoğrafta babam beni tutuyor. İkinci fotoğrafta ise ben oğlumu kucağımda tutuyorum."
38 yıl arayla çekilen baba - oğul fotoğrafı...
"Kız kardeşimle çekildiğimiz ilk fotoğrafı yeniden canlandırdık."
"60. doğum günüm için çekilmek istediğim fotoğraf."
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