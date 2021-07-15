IMF'nin Almanya beklentisi

IMF'den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.
Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk dalgasını nispeten iyi atlattığına işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 4,8 daralarak Avrupa'daki benzer ekonomilerin çoğundan daha iyi performans gösterdiği kaydedildi.
Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.
Açıklamada, "Ancak arz yönlü kısıtlarla birleşen yeni enfeksiyon dalgaları ve ilgili karantina önlemleri, ekonomik aktivitenin yılın başında yeniden daralmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.
GÖRÜNÜM OLDUKÇA BELİRSİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR
Kitlesel aşılamanın yavaş başlayarak güçlü bir şekilde hız kazandığına dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki mali politikaların uygun şekilde destekleyici olmaya devam ettiği ve hanehalkları ile firmaları destekleyen önlemlerin çoğunun 2021 yılına kadar uzatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, aşılamanın yaygınlaşması ve ekonominin tamamen normale dönmesiyle büyümenin güçlenmesinin beklendiği ifade edildi.
IMF'nin açıklamasında, Almanya'ya ilişkin "Risklerin ana kaynağını oluşturan diğer enfeksiyon dalgaları ve hareketliliğe yönelik kısıtlamalar ile görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.
Açıklamada, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve 2022'de yüzde 4,1 büyüyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.
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