Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve E-Devlet iş birliği ile artık IMEI sorgulamak mümkün. E-Devlet sistemine giriş yaparak telefonunuzun yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini ve kayıp/çalıntı olup olmadığını bir tıkla öğrenmeniz mümkün. İşte IMEI sorgulama resimli anlatım.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İlk iş olarak E-Devlet sistemine kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.

Daha sonra "IMEI sorgulama" araması yaparak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği ile hazırlanan sayfaya ulaşın. Bu bölümde Imei Sorgulama sorgulama ekranına Imei numaranızı yazmanız gerekecek. Eğer Imei numaranızı bilmiyorsanız, IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

IMEI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu işlemlerden sonra farklı hizmetlerde yapabilirsiniz. E-Devlet tarafından önerilen diğer hizmetler şu şekilde:

ÖNERİLEN HİZMETLER

Telefon Ana Kart Değişikliği

IMEI - MSISDN Eşleşme Sorgulama

Kayıp/Çalıntı İhbar Bildirimi

Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme