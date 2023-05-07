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Haberler Gündem SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı! Güvenlik nedeniyle miting yarıda kesildi! Erzurum mitingi saldırısı sonrası peş peşe açıklamalar

İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı düzenlendi. Yaşanan olaylar sonrası bazı vatandaşlar yaralandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu

Giriş: 07.05.2023 - 22:09 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı! Güvenlik nedeniyle miting yarıda kesildi! Erzurum mitingi saldırısı sonrası peş peşe açıklamalar
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitingde halka hitap ettiği anda gerginlik yaşandı.

TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

İMAMOĞLU POLİSLERE SESLENDİ

Yaşananlar üzerine İmamoğlu, alanda duran polislere seslenerek gruba müdahale etmesini istedi.

Olayların ardından İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Bir avuç insan, ne yazık ki kalplerini buzla kaplatmış olabilir. Siz onlara asla aldırış etmeyin. Onlar bu yaptıklarına pişman olacaklar.

*Onlar bir süre son pişman olacaklar. Bize sevgi, barış, huzur, bolluk, bereket sözleri düşüyor. Siz bunları konuşun.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis saldıran gruba müdahaleye başladı. İmamoğlu’nun konuşma yaptığı otobüs de alandan uzaklaştırıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Erzurum'da yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün yaşanan olayların Erzurumlu hemşehrilerimle ilgisi yoktur. Yaralı vatandaşlarımızla konuşuyor, durumlarını yakından takip ediyorum." ifadesi ile sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberi Hazırlayan : Hakan Altıntaş

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